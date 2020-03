En riesgo: Mirtha dejará de conducir sus programas por el Coronavirus y ¿quién la reemplazará?

Al ser una mujer de 93 años, Mirtha Legrand decidió pausar la conducción durante la temporada número 52 de su histórico ciclo, Almorzando con Mirtha Legrand, y de La Noche de Mirtha a causa del avance del Coronavirus (Covid-19).

La decisión la tomó la propia conductora, quien días atrás aseguró que le generaba cierto “temor” esta enfermedad que se originó en China.

A través de un comunicado dirigido a la prensa, la productora de contenidos StoryLab avisó: “A causa de los hechos de público conocimiento sobre las decisiones del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la pandemia del COVID -19, la productora de contenidos StoryLab junto a El Trece y la propia Sra. Mirtha Legrand, han tomado la decisión de suspender momentáneamente su participación en la conducción de sus clásicos programas”.

En esa línea, resaltaron que la propia Chiqui decidió arriesgar su salud el último fin de semana al ponerse a cargo de ambos ciclos por su “reconocida predisposición y pasión por la conducción” y remarcaron que la decisión de suspender su conducción “fue tomada no solo en carácter de prevenir y dar el ejemplo como figura pública, sino también con el fin de priorizar su salud”.

De esta manera, la diva estará alejada de los almuerzos y cenas en la pantalla de El Trece durante al menos dos semanas (15 días), lapso que podría estirarse a un mes dependiendo de cómo avance la pandemia en la Argentina.

Ante esta decisión, la productora confirmó que quien reemplazará a Mirtha será nada menos que su nieta, Juana Viale. “Ante la situación que estamos viviendo, y cuidar a mi abuela, decidí, en conjunto con la producción, y el canal conducir el programa de Mirtha. Gracias por la comprensión, por acompañar y por seguir prendidos a la pantalla de El Trece”, señaló la nieta de la diva.

Días atrás, Mirtha había manifestado públicamente su temor a raíz de la propagación del virus. "Sí, estoy preocupada, sobre todo porque hablan de las personas mayores, que son más propensas a enfermarse. Yo no puedo creer que un virus nos haya sometido a todo el Universo. En 24 horas el mundo cambió. No salgo prácticamente de casa. Me lavo las manos muchas veces al día con el alcohol con gel, lo que hace todo el mundo", dijo.