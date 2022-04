"¿En serio me preguntás...?": la China Suárez y un crudo mano a mano tras el nuevo cruce con Wanda

Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y así parece en este nuevo capítulo del Icardigate, donde Eugenia "La China" Suárez le habría escrito nuevamente a Mauro Icardi, mientras su esposa Wanda Nara se encontraba en Argentina.

Aunque hasta ahora se había mantenido con un perfil bajo, la artista llegó al país y prefirió caminar en silencio mientras un periodista preguntaba y ella sólo hacía gestos por debajo de su barbijo.

“Vamos a escuchar a la China Suárez. Fue un notón inolvidable, nos quiere mucho, ve siempre el programa y no se pierde de ningún episodio. Le preguntamos por Yanina Latorre y te manda saludos en esta nota”, aseguraron con cierto sarcasmo en un programa de espectáculos de América.

Cuando el tape de la entrevista apareció en pantalla, se pudo ver como el cronista con sus mejores esfuerzos trató de sacarle algunas palabras, pero la China, sin ánimo, solo decidió poner caras y evitar como sea salir en cámara: “Hola Euge, ¿cómo estás? Te saludo con buena onda”, intentó, sin exito el periodista en la salida del aeropuerto, luego le acercó la mano para chocar los puños, pero la ex e Vicuña prefirió no saludarlo.

No obstante, tras la insistencia del movilero, a Eugenia se la vio muy enojada y con un nivel de hartazgo nunca visto: “¿Me preguntás de verdad por qué no quiero hablar? Mi intención es no hablar”, expresó sin titubeos, mientras sus acompañantes, muy perdidos en el estacionamiento, llevaban sus valijas y todo el equipaje que poseía. “¿Por qué no querés hablar? ¿Querés aclarar algo o desmentir algo? ¿Sentiste que hicieron una carnicería con vos?”, fueron las preguntas del periodista, quien seguía preguntando sin respiro.

Cuando se le preguntó a Suárez por una supuesta conversación con la panelista Yanina Latorre: “¿Es por eso que le llegó a Yanina sobre que supuestamente volviste a escribirle a Mauro?”, recalcó el periodista. Sin embargo la China eligió subirse a su camioneta último modelo sin decir bocado y dejar el lugar: “No quiero hablar. No sé ni quién es Yanina”, cerró tajante.