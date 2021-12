En su despedida de LAM, Yanina Latorre fulminó a una ex panelista: “Es nefasta, falsa feminista y cizañera”

El listado de peleas protagonizadas por Yanina Latorre es interminable. Desde su irrupción en los medios de comunicación hace 10 años, la esposa de Diego Latorre (a quien le robó el apellido ya que el de ella es Arruza) sumó filas y filas de enemigos y enemigas.

Ya sea en radio, redes sociales o en la televisión, los enfrentamientos de Latorre la convirtieron en una celebridad y fueron el puente que la instalaron en los diversos medios. Lo cierto es que algunas batallas las iniciaba ella con comentarios ácidos y otros eran la iniciativa de otras personas.

Desde Graciela Alfano a Evelyn Von Brocke, pasando por Julia Mengolini, Eugenia Suárez, Nancy Duré, Nequi Galotti, Noelia Marzol, hasta Beto Casella y Horacio Pagani, Yanina ha tenido rivales de todo tipo. Y no llama la atención.

De hecho, en su despedida de Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito que llegará a su fin el 31 de diciembre, tras seis al aire, a Latorre le hicieron un extraño homenaje. El video resumió los mejores momentos de la angelita. ¿De qué se trató? Varias discusiones con entrevistados, compañeras, ex compañeras, su esposo, invitados y hasta con el conductor.

Cuando el resumen de los seis años de trabajo llegó a su fin, De Brito le consultó por diversas anécdotas a Latorre. Hablaron mal de Evelyn y después de varias entrevistadas. También recordaron el breve paso de Mercedes Martí, que duró tres meses en el panel de LAM y se fue despotricando contra todas.

Por otra parte, Yanina dijo que su mejor socia fue Analía Franchín, que estuvo en diversas etapa del programa matutino de chimentos. Hasta que llegó la gran pregunta: “Quién fue tu peor compañera, Yanina?”. Hubo una milésima de segundo de silencio y Latorre se encargó de liquidar a una ex panelista: “ES la peor de todas. Por ahí con otras me llevé mal y no las quiero ni un poquito, pero ella es todo lo que no quiero".

Entonces, explicó que durante los meses que Pazos formó parte de LAM, los enfrentamientos eran diarios tanto adelante de la pantalla como afuera. Y que había creado diversos conflictos internos para desestabilizar al equipo. "Nancy es nefasta, mentirosa, falsa feminista”.

Y apuntó con dureza: “Es feminista mentirosa porque dice que defiende a las mujeres pero después te ataca diciéndote que no sabés hacer nada, que sos una inútil, que no servís. Un desastre realmente. Es muy feo trabajar con alguien así. Es alguien que no daba ganas de compartir el espacio".

Enseguida contó una anécdota que vivió con la ex esposa de Diego Santilli para graficar los problemas que vivieron. “una vez, con Andrea Taboada y ella estábamos hablando de no cuestiones familiares”, comenzó diciendo Latorre.

Y completó: “Y ella le salió a Andrea con que no podía hablar del tema porque no tenía hijos. Hacía cosas así, ¿entendés? Cosas de mala". Entonces Tabolada agregó: "Ella dijo eso para hacer daño sin saber ni conocer mi historia". Para finalizar, De Brito agregó: "Si la gente no pudiera hablar de lo que no hizo, ella no podría hablar de éxitos".