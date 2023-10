En tu cara, Paula: Zaira Nara y Facundo Pieres volvieron a apostar al amor y se reconciliaron

Luego del impasse que parecía definitivo en la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres, ahora parece que la reconciliación es un hecho: apareció una foto de ambos sentados en el sillón de un restaurante mientras tenían una charla aparentemente íntima. Es probable que la noticia no le haya gustado nada a Paula Chaves, quien se distanció de su amiga luego de enterarse que estaba saliendo con el polista.

Es que el deportista fue una ex pareja de la mujer de Pedro Alfonso, muchos años antes de que conociera al productor. Y si bien Zaira le avisó que iba a profundizar un enlace sentimental con él, y que ella dijo que no había problemas con eso, luego de concretarse el amorío, la ex Super M 2002 se sintió ofendida por el hecho. Sí, justo como dice el refrán respecto a un perro viejo: que no come ni deja comer.

La imagen fue subida por la cuenta de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América TV. En ella se los ve a Zaira y a Polito mirándose y hablando con sus piernas sobre el aparentemente acolchado sofá. Él está con una gorrita amarilla, un buzo deportivo y un pantalón de jean gris, mientras que ella lleva una campera oscura estilo tapado, un vaquero clásico azul y unos zapatos de punta, pero con poco taco.

En el programa, Yanina Latorre reveló la verdadera razón, según ella, por la que Zaira y Chaves se habían distanciado. "Cuando Polito le empezó a mandar mensajes a Zaira, ella se los mostró a Paula que le dijo 'me encanta, agarratelo'. Porque Zaira insiste en que cuando él estuvo con Paula, ella no era su amiga porque no la conocía. No es que compartió esa etapa, empezaron a ser amiga mucho después y por lo que ella supo, no fue tampoco una pareja tan importante para Paula", detalló la angelita.

"Zaira está dolida porque siente que Paula sigue con el tema en los medios. Pero hay algo más y tiene que ver con celos en lo profesional. Ella cree que está pagando los platos rotos de un mal momento de Paula ya que le está costando mucho compatibilizar la maternidad con la profesión", agregó Latorre.

"Recordemos que ellas empezaron juntas, también con Mery del Cerro y son modelos caras, que tienen buenas marcas y parece que a Paula la dejaron de llamar porque cada vez que la llaman pide niñeras, tiene poco tiempo... le cuesta compatibilizar todo, se pone mal y hay como un roce de cuánto ganás... si yo no agarro esta marca, ustedes tampoco... viene por ahí", aseguró la panelista.

En abril, y tras cuatro meses de pareja, Zaira había confirmado la separación de Pieres. "Estoy sola y muy tranquila", le había soltado al notero de Intrusos Rafa Juli, cuando este le preguntó por su romance. La respuesta generó una gran sorpresa entre los presentes, que todavía no sabían que esto había sido así.

Antes, Paula había tenido muchas declaraciones en las que repudió el accionar de quien fuera su amiga y había deslizado que el nuevo amor de la madrina de su hija Filipa, no le gustaba para nada. Algo que generó que, tras la separación correspondiente, Nara dé explicaciones en los medios.

"Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje", reconoció Zaira hace algunos meses. "Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella", agregó.

"Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono" insistió Zaira.