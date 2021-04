Enamorada, Julieta Prandi festeja su cumple número 40: "Emanuel tuvo la suerte de conocer a una mujer entera"

En su cumpleaños número 40, Julieta Prandi dialogó con Teleshow sobre su presente y su relación con Emanuel Ortega, con quien comenzó un noviazgo después de un matrimonio marcado por la violencia.

"Yo salí de ese infierno con el amor propio destruido y la autoestima pisoteada", rememoró Julieta en diálogo con Teleshow sobre su separación de Claudio Contardi. "Tardé casi 2 años en recomponerme. Hasta que no me sentí feliz conmigo y supe que era mi menor amiga y mi mejor consejera, no pude volver a enamorarme. Porque yo soy una persona alegre y siempre estoy de buen humor. No soy oscura, ni negativa. Voy para adelante. Pero cuando te cruzás con alguien nocivo, como me pasó a mí, de pronto te van coartando, marcando el territorio, aislándote y moldeándote".

"Emanuel tuvo la suerte de conocer a una mujer entera y completamente preparada para compartir la vida con alguien", agregó. "Es muy talentoso. Cantante, escritor, músico. Tiene un sentido de la estética y del arte que me hacen admirarlo como hombre y profesional. Estamos en una misma sintonía. Lo más difícil en la Tierra es coincidir con alguien; que se alineen los planetas. Estábamos destinados a conocernos".

Además, la modelo y conductora radial compartió una reflexión en Instagram a raíz de su cumpleaños. "Hoy cumple años una mujer que amo. La primera en guardarme un secreto y la última en irse cuando las luces se apagan. Una mujer que me conoce desde el primer grito y entiende cómo llegué hasta acá", comienza el escrito.

"A veces, es insoportablemente terca, a veces, ni a mí me escucha, pero cuando la necesito es capaz de toda proeza por darme un abrazo. Una mujer humana, transparente y tan sincera que puede resultar antipática. Pero que es definitivamente incorruptible con sus ideas. Debe tener mil defectos, como todos, pero cuando se sienta conmigo, me arma su mate y me mira a los ojos, el mundo es un lugar mejor que habitar".

"Siento orgullo de vos. De verdad. Abrazo a todas mis partes, la pequeña poeta, la hija, la nieta, la madre y a la mujer entera en la que me convertí. Feliz Cumpleaños para mí. Me merezco lo que deseo", cierra el texto de Julieta.

Ortega también se sumó a la celebración publicando una imagen de la modelo con un romántico mensaje. "Retrato de MUJER, íntegra, grandiosa, con un espíritu y corazón inmenso...¡y que hoy cumple años!", escribió.