Encontraron muerto a Bob Saget, el papá de "Full House" y "How I met": su último posteo

El actor y comediante Bob Saget, conocido por sus papeles en Full House y How I met Your Mother, fue encontrado sin vida a los 65 años en una habitación del hotel Ritz-Carlton en Florida, Estados Unidos. Horas antes, Saget había brindado un show humorístico en la ciudad de Jacksonville y los investigadores confirmaron que, hasta el momento, no hay evidencia de consumo de drogas.

Quien advirtió que el reconocido actor se encontraba sin vida fue uno de los trabajadores del hotel, quien de inmediato dio aviso a las autoridades policiales locales. Al llegar, los investigadores identificaron el cuerpo de Saget, aunque no encontraron en la habitación indicios de que pudiera tratarse de un crimen o de uso de drogas.

Horas antes de su muerte, el actor utilizó la red social Twitter para celebrar el show que acababa de brindar. "Amé el show de esta noche en Jacksonville. Una audiencia muy agradecida. Gracias de nuevo a Real Tim Wilkins por la apertura. No tenía idea de que esta noche hice un repertorio de dos horas. Estoy felizmente adicto a esto".

"En horas de la mañana recibimos un llamado del hotel Ritz-Carlton Orlando diciendo que había un hombre sin signos vitales en su habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y se pronunció su muerte en la escena. Los detectives no encontraron rastros de algún tipo de acceso forzado o uso de drogas en este caso"; aseguró la oficina del alcalde de Orange County.

Recordado por muchos como el papá de Full House, Saget también se ganó a otra generación como el narrador en off de la exitosa How I Met Your Mother. En 2016 tuvo su "regreso triunfal" a la pantalla chica, con una nueva versión del clásico de Warner, Fuller House.