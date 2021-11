Encontraron muerto al padre del cantante Ricardo Iorio con un tiro en el pecho

En este momento, el músico Ricardo Iorio vive uno de los momentos más duros de su vida. Es que el fundador y ex líder las bandas V8, Hermética y Almafuerte recibió una noticia devastadora: Alfredo, su padre, fue encontrado sin vida en su casa, ubicada en la localidad de Moreno. Tenía un tiro en el pecho.

El hombre tenía 81 años y fue encontrado por Margarita Rodríguez, su pareja, una mujer de 76 años. Tras hallarlo tirado sobre la cama matrimonial, llamó al 911 para dar aviso a la Policía y también para pedir una ambulancia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cuando los efectivos policiales de la Comisaría 7° de Moreno arribaron al domicilio, la anciana estaba en una crisis nerviosa y no podía hablar. De inmediato, la Policía pidió un ambulancia del SAME y chequearon el cuerpo del hombre. Minutos después, los médicos constataron la muerte de Iorio.

Minutos después, mientras el personal de la salud atendía a la mujer del hombre, la Policía comenzó a inspeccionar la cosa donde fue hallado sin vida el padre del músico, ubicada en la calle Padre Fahy al 2100. Después de comprobar que no se trataba de un homicidio, los efectivos confirmaron que Alfredo se había suicidado.

Es que en el piso de la habitación de la víctima había un pistolón de doble caño, sin marca visible y abierto. Según fuentes policiales, el hombre tenía un disparo que había ingresado en el costado izquierdo del pecho, a la altura del corazón. El disparo había sido realizado a muy poca distancia.

Horas después, cuando realizó una declaración en la comisaría, Rodríguez relató que su esposo estaba inmerso desde hacía varios meses en una depresión y se negaba a seguir cualquier tratamiento. En el último año, a raíz del agravamiento de un cuadro de diabetes, Iorio había quedado ciego.

Aunque las pruebas darían a entender que se trató de un suicidio, la Justicia calificó al hecho como “averiguación de causales de muerte”. La causa fue iniciada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 y quedó a cargo de la fiscal Carina Saucedo, del Departamento Judicial de Moreno.

En varias entrevistas, Ricardo había hablado sobre la relación que tenía con Alfredo. En el libro Iorio, el perro cristiano, escrito por Ariel Torres, el cantante había contado: “Recuerdo cuando en 1967 mi padre trajo a casa un enorme televisor blanco y negro, justo el día que Racing jugaba la final de la copa contra el Celtic; así pudimos ver el partido en vivo. Nunca me voy a olvidar la imagen de mi viejo besando la pantalla del televisor cuando ganamos. Con vivencias como esa, no podía no ser de Racing; ser de La Academia es una cuestión de resistencia, porque no es como ser hincha de Boca”.

Durante su adolescencia, Ricardo ayudaba a su padre en la verdulería de la familia. Cada día, madrugaba y lo acompañaba hasta el Mercado Central. Sobre su familia, el cantante había contado: “Éramos una familia con muchos problemas y discusiones, porque no existía aquello de ‘seamos felices’, para mis padres los hijos eran una responsabilidad, había muchas obligaciones, y ellas prevalecían sobre las intenciones de ser felices”.