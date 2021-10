Encuentran muerto a "Acero" Cali en un hotel de Santa Rosa: el posteo que subió horas antes

Conmoción en el mundo del deporte. El ex campeón mundial de kickboxing Jorge "Acero" Cali fue encontrado muerto a los 49 años en la habitación de un hotel de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. El ex deportista tenía 49 años y se presume que habría fallecido producto de un paro cardíaco. Los médicos asistieron al lugar, pero no pudieron reanimarlo.

Cali se encontraba en la capital provincial para participar del festival de box que se llevó adelante el sábado por la noche. El evento fue organizado por el boxeador Marcos "Chino" Maidana, con quien Cali se había asociado tiempo atrás. El ex campeón mundial pasó los últimos diez días en Estados Unidos, país al que viajó como socio de Maidana. Además, estaba organizando un proyecto para organizar peleas en el interior del país.

En su último posteo de Instagram, Cali se mostró junto a Maidana en el ring del club Estudiantes de La Pampa en donde tuvo lugar el festival. La foto la publicó horas antes de que lo encontraran muerto en la habitación del hotel.

Cabe recordar que además de su trayectoria deportiva, Cali presidió el Honorable Concejo Deliberante de Escobar, pero abandonó el bloque del Frente para la Victoria "por diferencias irreconciliables de carácter ético y político".

