Enfermero las 24 horas y reclusión total: así fueron los últimos días de Marcos Gastaldi

La muerte del ex banquero Marcos Gastaldi conmociona al mundo. El ex marido de Marcela Tinayre falleció a los 65 años, después de ser diagnosticado con mal de Parkinson. El empresario y la conductora se separaron dos años atrás, aunque la hija de Mirtha Legrand seguía de cerca el tratamiento del padre de su hijo menor, Rocco.

Quien reveló a los medios el diagnóstico del ex banquero fue su hija mayor, la cantante Valeria Gastaldi. "Papá está pasando un momento duro. Él por ahí tampoco registra tanto y en ese sentido es mejor. Pero a veces sí registra, y es duro para todos. Lo tratamos de mantener como algo hermético porque es muy difícil. Me toca a mí acompañarlo, cuidarlo y obviamente me pone muy sensible. Tener que abrazar a la persona que te tuvo en brazos. Es muy, muy, muy difícil. Pero bueno, me tocó esto; nos tocó a todos", reveló en diálogo con el portal Infobae.

Pese a estar separados, Gastaldi siguió viviendo en la casa de Tinayre hasta mediados del año pasado. "Vive con Marcela, la mamá de Rocco; que es su mujer. Ella lo sigue cuidando un montón", detalló en su momento Valeria. "Es muy difícil estar en su lugar, es muy difícil estar en nuestro lugar de hijos, en mi lugar. Tratando de organizar todo. Muchas veces, yo decía: 'Esperen, esperen; soy su hija'. Y también mis hermanos, cada uno lleva el dolor como puede. Hay que respetarlo porque es duro".

"En este caso es la ley de la vida, no hay consuelo desde el punto de que mi papá es muy joven. Ves a alguien tan vital y decís: 'No puede ser'. Pero sí hay consuelo desde el punto que nos dio mucho, no sólo a mí, sino a muchas personas. Me han llegado mensajes de mucha gente, empiezan a aparecer mensajes de solidaridad y uno empieza a recorrer la vida de ese papá que estuvo en tantos lados, que desde los medios llegó al 1 por ciento, porque hasta haberse casado con Marcela no fue una persona expuesta. Tuvo cosas que lo han expuesto, pero todo lo que me llega a mí es agradecimiento, solidaridad".

Antes de que comenzara la pandemia de Covid-19 en la Argentina, Gastaldi ya había sido trasladado a un departamento, bajo el cuidado de un enfermero que lo cuidaba las 24 horas del día. Si bien Valeria se encargó de los cuidados de su padre (le lavaba la ropa y le hacía las compras del supermercado), no pudo verlo desde marzo porque era un paciente de riesgo.

"Voy a buscar su ropa, no tengo contacto con él porque estoy en la calle. pero sí me llevo su ropa para lavar y la estiro lo más que puedo. No llego a planchar, porque no doy abasto con todo. Igualmente, él está con una enfermera internado en un departamento, lo cual es bueno porque está bien aislado. Tiene enfermero y a los médicos que van a domicilio a hacerle la rehabilitación, pero esto último lo estamos suspendiendo, simplemente se turnan los enfermeros y la llevamos. Pobre, a mí me gustaría ir más seguido, pero acá lo que propone el Gobierno es que nos guardemos y me parece lo mejor", detalló un mes atrás, en diálogo con la revista Caras.

En la entrevista más reciente que dio, la cantante destacó el nivel de atención de la ex mujer de su papá, así como también la ayuda que recibió por parte de los hijos de la conductora. "A papá le llevamos la comida o se la mando. Marcela también le manda ropa. Nacho le lleva cosas también. Cada uno colabora. Hay que hacer una movida para sacar el permiso especial, yo tengo el certificado de discapacidad de él y con eso y el permiso me muevo".