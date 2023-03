Engaño, abuso infantil y arrepentimiento: la difícil estadía de Marian Farjat en Dubai

Marian Farjat salió de la casa de Gran Hermano en el 2015 y su vida cambió para siempre. Su sueño se cumplió y la fama le llegó. El problema de esta última, es que no siempre es lo que parece. En las últimas horas, la joven reveló el difícil momento que atravesó en Dubai, un lugar al que había ido a hacer una presencia, y tuvo que escapar frente a un incómodo momento: un jeque le ofreció hacer un trío con una menor de 14 años.

La ex participante del reality show más famoso del país estuvo de invitada en el programa de streaming “estamos en una” y reveló datos e historias inéditas de su vida. Al igual que todos los jóvenes que recién ingresan en los medios de comunicación, a Marian le llovían ofertas para realizar las famosas presencias de imagen. Ir a boliches, hacer viajes, modelar, y así lograr popularidad.

No obstante, Marian reveló que no siempre es lo que parece, y que no todas las ofertas laborales de este estilo son reales, sino que muchas veces disfrazan la prostitución y la trata de menores bajo estas “oportunidades”. En una de esas presencias, tuvo la desgracia de tener que atravesar un episodio desagradable.

Hace unos años, viajó a Dubai para hacer imagen y presencia y vivió lo peor. Llegó a una cena junto a las personas que la habían llevado, un jeque y su “secretaria”. Resulta que el hombre le estaba proponiendo hacer un trío sexual, pero con un detalle no menor: la tercera involucrada tenía 14 años.

“Me escapé de Dubai. O sea vas por imagen y de repente viene un jeque con una china de 14 años y quieres que hagas un trío”, expresó al comienzo del relato, mientras que todos los presentes se shockearon. “Estuve ahí. Cuando me di cuenta le pregunté a la chica cuántos años tenía, y me dijo que tenía 14 años. Era la secretaria de un jeque. Pero fue muy loco porque la mina estaba muy agradecida. La mina estaba agradecida porque decía que él la había sacado de Tailandia, como de una villa donde vivía y creía que le debía todo a él. La nena quería que yo hiciera el trío. Yo me fui, no pude”, reveló.

Cabe mencionar que esto es algo que ocurre seguido, y que en muchas ocasiones tanto modelos, influencer o actrices son llevadas de viaje por su representantes o invitadas a hacer presencias e imágenes para diversas marcas internacionales, pero al llegar al país la situación que te ofrecen es otra. Te proponen, e incluso en muchos casos te obligan, a pasar por una experiencia sexual.

El verdadero motivo por el que Marian se operó la nariz

En el 2015 y tras su salida de Gran Hermano Marian se operó la nariz, algo que le trajo muchas complicaciones de salud. A sus 19 años decidió hacerse una rinoplastia, algo que complicó sus fosas nasales e hizo que casi no pudiera dormir. La joven sufre de problemas respiratorios que le complican la entrada y salida de aire.

Si bien parecía que lo había hecho por una decisión absolutamente personal y confiada, Marian reveló que debido a la gran cantidad de comentarios que recibió al salir del reality, en los cuales criticaban y le aconsejaban que se la cambiara, llegó a sentirse tan insegura, que decidió operarse, algo de lo que hasta el día de hoy se arrepiente.