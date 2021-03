Enojado, Gonzalo Heredia estalló en redes contra el colegio de sus hijos por la cuota y las tareas

En tiempos donde los chicos van regresando a la presencialidad en las aulas, Gonzalo Heredia se volcó a Twitter para expresar su enojo sobre la situación escolar de sus hijos.

"¡Qué bueno, llegó la cuota del colegio de mis hijos!", ironizó publicando un video que muestra a un hombre golpeándose la cabeza con un tablón de madera. "¿Entendés que de tarea le hacen pintar un mandala en la computadora?", agregó mordaz.

Padre de Eloy y Alfonsina junto a la actriz Brenda Gandini, Heredia reflexionó sobre la paternidad en una entrevista. "Es hermoso tener hijos. Obviamente que uno está contento y muy feliz con la familia que forma y sus hijos, pero por momentos es realmente duro. Y uno no está de humor y está cansado, así que esto de tener funciones de noche me permite durante el día poder compartir y estar con ellos. En este momento es imprescindible que prevalezca mi familia por sobre otras cosas".

"No somos los primeros seres que tienen dos hijos, hay gente que tiene cuatro seguidos", agregó. "Nadie sabe lo que es la paternidad y la maternidad, nadie lo sabe y nadie puede contar nítidamente lo que es. Tenés que vivirlo y tener tu propia experiencia, lo vas descubriendo. Pero no todo es color de rosa".

Paralelamente, se refirió a la relación de sus hijos con la tecnología. "No quiero ser el renegado de que todo en mi época era mejor, trato de ser parte y testigo, pero también tengo tener pulso para la crianza de mis hijos", apuntó el actor.

"A mi hija cuando tenía unos pocos meses ya le llamaba la atención la pantalla del celular. Es muy difícil porque sabés que absorbe mucho, pero no podés dejar de tener uno", explicó. "Cuando lo ves en un nene tan chico que se va a desarrollar con eso, te agarra un poco de miedo por la incertidumbre. Porque no sabés dónde va a terminar. Entonces trato de tener esa muñeca; no soy tan adicto, me gusta ofrecerles otras opciones, pero tampoco reniego".