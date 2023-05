Enojo, bronca e interna por la salida de Luisana Lopilato de Casados con hijos: "Es un acto discriminatorio"

El domingo 5 de marzo, después de postergar la última función, tras 95 funciones y casi 200 mil espectadores, Casados con Hijos se despedía del Gran Rex. Durante aquella velada, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi celebraron la última función de la obra teatral a sala llena y hasta con personalidades del espectáculo que se hicieron presentes en el gigante de avenida Corrientes.

Por ejemplo, el cantante canadiense Michael Bublé, marido de Luisana, fue junto a sus cuatro hijos Noah, Elías, Vida y Cielo, de sus suegros, su cuñada y sobrinos. Pero la propuesta teatral de la icónica sitcom, debido a su rotundo éxito, comenzará su gira por todo el país y se presentará en Córdoba con todo el elenco a excepción de Paola Argentino, el personaje interpretado por la protagonista de Matrimillas.

Esto, lógicamente, generó gran malestar en los fanáticos cordobeses de la ficción. "Estamos molestos con esta situación, sobre todo los fanáticos se han enojado muchísimo, un éxito de la calle Corrientes viene a Córdoba pero sin Luisana y ahí está la molestia, nosotros queremos ver a todo el elenco y es lo que nos prometieron, no estamos pagando una entrada 7 mil pesos, la más barata está 10 mil pesos", dijo el periodista Jorge Elena en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo con el periodista, la ausencia de Luisana generó un gran malestar interno entre los protagonistas de la obra. “Hasta el mismo Francella dijo que se iba a complicar la obra sin ella, porque hay que modificar cosas, se dijo que por ahí Luisana iba a hacer una participación virtual pero no es lo mismo, hay mucha expectativa por esto, nos estamos enterando ahora de que ella no viene, yo estoy indignado", dijo.

Y sentenció: "Es un compromiso que tiene que hacerlo, vienen por única vez acá y ella no viene, enterarnos de esta manera molesta...Sentímos que es un acto discriminatorio lo que hace Luisana, la molestia es generalizada, parece que va a estar en la Argentina pero con otro compromiso, los cordobeses sentimos eso, ¿por qué no viene, todos queremos ver la obra pero con el elenco completo".

Según adelantó, el público que ya adquirió su entrada se siente "defraudado". "Esperemos que esto no haga que falten más personajes, porque aparte no va a tener reemplazo Luisana, eso hace peor a la situación también, yo creo que los fanáticos van a hacer una manifestación en el lugar y se van a quejar, nos sentimos desplazados", cerró, visiblemente indignado.

Recordemos que a 18 años de su estreno, la tira protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, los hermanos Lopilato, Luisana y Dario, y Marcelo De Bellis regresó finalmente en enero de 2023 en el teatro Gran Rex. El espectáculo contó con una modificación: como todos ya saben, Érica Rivas no formó parte del show y su lugar fue ocupado por Jorgelina Aruzzi.

Cabe recordar que la obra se iba a llevar a cabo en 2020 con la gran mayoría del elenco principal, también en el Teatro Gran Rex, y a causa de la pandemia de coronavirus se había reprogramado para el día 15 de enero de 2021. En octubre de 2020, los productores del espectáculo advirtieron en un comunicado: "Las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia, provocadas por el coronavirus, y las proyecciones en relación a la misma vinculadas a la presentación de espectáculos públicos en la temporada de verano 2021, nos llevan a considerar y decidir la no conveniencia de la presentación de la obra Casados con hijos en el Teatro Gran Rex".

En medio de un contexto sanitario adverso, a través de un comunicado de prensa hicieron principal hincapié en que aquella decisión, polémica si se quiere, fue tomada para proteger no solo a los actores sino también al público en general. Al final del escrito, habían señalado que iban a devolver la totalidad del dinero de las entradas vendidas (la plata del costo de servicio no la devolvieron) y lamentaron los "inconvenientes", aclarando que lo más importante era proteger la salud de todos.

Hay que destacar que, como ahora, miles de fanáticos se entusiasmaron a mediados del año 2019 tras el anuncio del tan esperado regreso de la serie estrenada en 2005/2006 y que hasta el 2020 le siguió generando rating a Telefe. Hasta principios de 2019, la tira iba a regresar ese mismo año con un formato teatral e iba a contar con todos los protagonistas del icónico show de la televisión argentina.

Pero todo cambió con el correr de los meses, sobre todo cuando Peña fue contratada para encabezar el musical Cabaret. Esto, sin dudas, generó una grieta entre todos los actores, ya que sin la desopilante Moni Argento, la serie no se trasladaría a las tablas. La negativa de la actriz terminó desmoronando todos los planes del resto del elenco. Según se supo, Luisana iba aprovechar el receso escolar de sus hijos durante las vacaciones de invierno para viajar al país.

Esto quiere decir que el retorno de la sitcom ya había comenzado con el pie izquierdo. Pero a pesar de las internas que generó la decisión de Peña - por ejemplo, Francella había dejado entrever que podría ser él el que tuviera otros compromiso-, Casados con hijos puso una nueva fecha para su regreso: se iba a llevar a cabo en 2020 y las entradas tardaron minutos en agotarse por completo.

La histórica comedia iba a regresar en junio, julio y agosto del 2020 con todos sus protagonistas. El proyecto teatral es producido por Axel Kuschevatzky, quien también trabajó en la adaptación de la serie original norteamericana para la TV argentina, y Gustavo Yankelevich. A partir de la llegada del virus, la producción y los actores lograron llegar a un acuerdo, y decidieron hacer las funciones para enero de 2021.

La obra se iba a realizar sin Érica Rivas, la actriz que encarnó a la querible y siempre elogiada María Elena Fuseneco, antagonista del personaje de Francella, José Pepe Argento, y quien con sus brillantes escenas cautivó al público. Y es que demás está decir que gran parte de las personas que adquirieron las entradas para ver la obra de la ficción lo habían hecho sabiendo que Rivas iba a ser parte de la misma.

Desde la producción afirmaron que Érica se había comprometido de palabra a integrar el elenco a pesar de sus dudas iniciales, pero que como no firmaba su contrato, sumado a sus exigencias por cambiar el libreto y sobre todo sus elevados pedidos económicos, se decidió que no participara de la obra. "Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes”, dijo ella.