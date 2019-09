Enojo, celos y crisis: Gallardo se separó de Alina Moine porque ella jugó ¿a dos puntas?

A finales de agosto se dio a conocer que Marcelo Gallardo, quien hace más de un mes se convirtió en papá por cuarta vez, se separó de la mujer que lo acompañó desde que tenía 14 años y quien además es madre de sus cuatro hijos: la diseñadora de moda Geraldine La Rosa.

Al mismo tiempo, trascendió que el técnico de River había comenzado una relación amorosa con la conductora de Fox Sports, Alina Moine. “Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada”, había asegurado la periodista en un móvil con Los Ángeles a la mañana.

Pero el supuesto affaire entre ambos no habría llegado a buen puerto debido a un desliz de la periodista de Fox Sports. Fue Yanina Latorre la encargada de anunciar que el amor se terminó por decisión del ex futbolista.

“Él la dejó y ella está amargadísima”, afirmó la panelista, agregando también que el “Muñeco” está muy enojado con Moine por –al parecer- haber hecho correr la información de que estaban viviendo un romance con el objetivo de finalmente blanquearlo después de tantos meses.

Además, la mujer de Diego Latorre señaló que el principal motivo de la separación es que los hijos del ex futbolista nunca aprobaron su relación con la conductora. Sin ir más lejos, según contó, uno de ellos estaría sufriendo por la exposición mediática que tuvo en las últimas semanas la vida privada de su papá, lo que habría provocado que el entrenador decidiera terminar la relación.

Al mismo tiempo, desde Los Ángeles a la mañana detallaron que Moine jugó a dos puntas mientras estuvo con el multicampeón de América. “Con ellos no se puede hablar de fechas porque es un quilombo”, explicó Latorre, detallando que durante su amorío con el Muñeco, la bella rubia salió con otro hombre de manera paralela hasta que finalmente se decidió por el DT.

Fueron muchos los que se sorprendieron al oír de boca del propio Gallardo que su relación con La Rosa había terminado. Ambos se conocieron a sus 14 años, cuando vivían en Merlo. Años más tarde, allá por 1997, se casaron, cuando el ex futbolista había alcanzado la gloria con River al coronarse campeón de la Supercopa.

Durante estos años, Gallardo y La Rosa no perdieron el tiempo: ambos son padres de Nahuel, el lateral izquierdo de 21 años de River, Matías, quien tiene 15 años y se desempeña como enganche en las inferiores, Santino, de 12 años, que espera por un lugar en la institución de Núñez y Benjamín Keanu, que nació el 24 de julio de este años en la Clínica Suizo Argentina.

Es quizás el pequeño que recibió el nombre del protagonista de Matrix, Keanu Reeves, el último atisbo de amor entre el técnico y la diseñadora de moda, quienes como muchas personas, padecieron las crisis lógicas de una relación. "Pero además de amarnos, seguimos juntos porque nuestros hijos son nuestra prioridad", destacaba Geraldine en una nota con la revista Hola.

Moine es una muy conocida periodista deportiva de Fox Sports, fanática de River Plate y, por qué no, del técnico que más alegrías le dio al “Millonario”. Ambos se conocieron cuando él seguía siendo futbolista. Pero el “flechazo de Cupido” habría sido en la fiesta del River Campeón.

La misma se llevó a cabo el 23 de diciembre del año pasado, a raíz del logro más grande del club de Núñez: la Copa Libertadores ante Boca en Madrid. Esa noche, Moine fue la maestra de ceremonias y Gallardo, lógicamente, se robó la atención de todos los invitados. Después de la fiesta, ambos se habrían quedado charlando y después de algunas salidas habría nacido el amor.