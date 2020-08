Enojo y ¿fin de ciclo? Moria Casán cruzó a Laurita, amagó con renunciar y ya se habla de su reemplazante

Todo indica que, de no dar marcha atrás en su postura, las horas de Moria Casán en el Cantando por un sueño 2020 estarían contadas.

La One, cansada de las supuestas reiteradas interrupciones de Laurita Fernández (la conductora del reality junto a Ángel de Brito), se levantó anoche de su lugar, en medio de la performance de Dan Breitman, realizó un fuerte descargo contra la ex bailarina y amenazó con renunciar.

Todo comenzó cuando Moria, que ocupa el rol de jurado, pero al parecer busca un cargo un poco más jerárquico, interrumpió a los conductores: “Soy la bastonera, puedo interrumpir. A propósito de interrumpir y de meterme, quiero decir que la señorita co conductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos (a Ángel de Brito)", arrancó La One, con munición gruesa contra Laurita, quien no se la dejó pasar.

Y es que luego de que De Brito le asegurara a Moria que hablaría un poco más si el jurado no se extendiera con las devoluciones, llegó el turno de la ex de Nicolás Cabré, quien sin dudarlo contraatacó: “A mí me gustaría que des la devolución, Moria”.

Molesta, Moria se plantó pese a los intentos del conductor de LAM por evitar una riña entre colegas: “Ah, no me digas. Vos estás para co-conducir, mi amor. Y yo para dar la devolución cuando se me cante”. Pero el enojo de la ex "vayaina" fue tal que decidió levantarse de su lugar a modo de protesta.

Luego de abandonar la silla que ocupa en el estrado, De Brito le preguntó qué le pasaba y al comienzo ella se negó a hablar, hasta que luego agarró el micrófono y se despachó contra Laurita: “Quiero aclarar una cosa. Quieren que sea rápida. Firmé acá no para ser jurado. Fui jurado diez años y no voy a calentar el culo en una silla. Yo podía frenar a quien quiera, incluso a ustedes. Eso me prometieron".

Según Moria, la producción de LaFlia le había prometido que ella podría hacer y deshacer a su antojo en el programa, algo que al parecer no sería así teniendo en cuenta lo ocurrido el martes por la noche: " Para mí, el plano libre no es ser jurado. Puedo dar devoluciones y a la co conductora le puedo decir ‘pulpito’. Porque eso es lo que yo arreglé. Si no se me respeta, me voy. No me interesa poner el culo ahí y que me estén corriendo".

Finalmente, Moria Casán prometió: "Si me quedo, después lo hago venir a mi abogado, porque esto no es lo que arreglé. Entonces, ahora los voy a puntuar sin devolución". Lo cierto es que el abogado de La One, César Carozza, ya estuvo reunido con la producción y, al parecer, no futuro en el ciclo no sería alentador. Y es que el propio Marcelo Tinelli estaría disconforme con la actitud de Moria y su forma de llevar a cabo su labor como jurado.

A la salida del programa, Moria fue interceptada por una notera de LAM, quien le consultó por su malestar con Laurita y la jurado respondió: "No me molesta Laurita. Por qué suponés que me molesta… Si te cortan, me parece irrespetuoso. Yo arreglé una cosa y está siendo otra. Yo soy una señora profesional, me parece que hay que respetar. Por ser mayor y profesional, buena profesional, hay que respetar".

Según pudo saber BigBang, las extensas devoluciones de la ex Incorrecta no serían del gusto del titular de LaFlia, quien vería con buenos ojos su partida para darle más agilidad al certamen de canto. En este contexto, Moria también está incómoda, no encuentra su lugar, no soporta ser conducida por Laurita y no tiene problemas en irse. Bajo este panorama, la producción no le pondría muchos obstáculos para irse.

La principal candidata para reemplazar a Moria es Yanina Latorre, quien estuvo cerca de participar en el programa como concursante, pero luego se arrepintió debido a que no se animaba a cantar en vivo. "Cuando alguien se va de un programa para mí hay que dejarlo ir y chau”, lanzó De Brito esta mañana, dando a entender que lo mejor sería dejar ir a la One. Pese a esto, por ahora la última palabra la tiene Moria. ¿Se quedará?