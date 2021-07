Pinti en el debut de "Argenzuela": "Susana debería recordar que el país fue el que le dio la plata que tiene"

Este lunes, Jorge Rial regresó a la radio con Argenzuela, un ciclo periodístico que podrá escucharse en Radio 10 de lunes a viernes de 17.30 a 20.

El programa, basado en la actualidad, tendrá entrevistas a los protagonistas del día, humor y análisis político. El conductor estará acompañado por varios columnistas: Sofía Caram (política y judiciales), Elio Rossi (deportes), Ezequiel López (humor) y Andrés Lerner (economía). Florencia Ibáñez se encargará de la locución y habrá apariciones del abogado Miguel Ángel Pierri.

En su primera emisión, Argenzuela tuvo como invitado a Enrique Pinti. Ya vacunado con las dos dosis de la vacuna Sputnik V, se encuentra planeando para las próximas vacaciones de invierno su regreso al teatro con Protocolo, una nueva obra humorística de su autoría.

"No me siento tan mal en relación a la falta de actividad. Es obviamente una situación fatal: debuté en el teatro en 1957 y no paré nunca, el trabajo para mi es el aire que respiro así que lo extraño muchísimo. Pero tuve suerte con el éxito de Salsa Criolla, por más que soy un gastador y no administro bien el dinero, pude ahorrar. Tengo un colchón para un año o dos. Tengo un privilegio", relató en relación al parate laboral obligado por la pandemia.

El nombre del programa radial, mientras tanto, fue una excusa para que Pinti se lanzara contra Susana Giménez por sus críticas a la política y la sociedad argentinas.

"Cuando oigo a nuestra diva máxima decir que esto es Argenzuela, me gustaría recordarle que Argentina le dio gran parte de la plata que tiene, que se la ganó trabajando bien y merecido", expresó. "Además en Venezuela antes del huracán Chávez, ella cobró cientos de miles de dólares".

"Compararnos con cualquier país es un diferente, todos los países son irrepetibles", agregó el actor. "Además el mundo es un desastre y nadie es quien para comparar qué es mejor o peor".