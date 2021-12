¿Entonces hubo sexo? Wanda se pisó y habló del encuentro entre Icardi y la "China" en París

¿En qué quedamos? Después de revelarle al mundo a través de su cuenta de Instagram que su marido, Mauro Icardi, le había sido infiel con Eugenia "la China" Suárez; Wanda Nara volvió a hablar del encuentro "secreto" que el delantero del Paris Saint Germain mantuvo con la ex Casi Ángeles en París y, por primera vez, reconoció que hubo sexo. ¡Tremendo!

Hasta ahora, fueron muchas las versiones que la empresaria había intentado instalar para "minimizar" lo sucedido en la habitación del lujoso hotel parisino Le Royal Monceau. En un principio, la empresaria aseguró -a través de Yanina Latorre- que el futbolista fue al lugar, pero que tenía fiebre y que por eso no pudo "concretar" sexualmente con la actriz. Luego, se rumoreó que Icardi se habría ido molesto por el olor a marihuana de la habitación. Y, cuando Susana Giménez insistió tres veces con la pregunta de si hubo o no sexo entre ellos, Wanda optó por esquivar con elegancia el tema.

Sin embargo, en las últimas horas compartió una serie de videos que realizó para la plataforma Netflix en la que analizó la nueva temporada de Emily en París y, para muchos, aprovechó para seguir revelando detalles del affaire del que habló el mundo. "Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga. O soy todo o no soy nada", arrancó, filosa como siempre.

"Yo no podría hacerlo", insistió, al tiempo que criticó a la protagonista de la serie (palito que muchos interpretaron como un ataque directo a la "China"): "Y si yo fuera Emily en esa situación, la mitad de la serie se hablaría de mi culpa. Hablan de infidelidad como si fuera una moneda corriente. Y se habla mucho de las parejas abiertas. Para mí, si me proponen una relación abierta, digo: 'Bueno, chau; abierta está la puerta de tu casa'".

Por último, Wanda insistió en que no es "moderna", en una clara contraposición con lo declarado por Suárez, quien en su mano a mano con Alejandro Fantino y en el primer descargo que realizó en Instagram habló de su versión libre del amor. "No me siento influencer. Me gusta mostrarle a la agente lo que yo hago en mi vida y es real. Vengo con un chip que no se actualiza, no soy como el teléfono que tiene la actualización", cerró.