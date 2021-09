¿Entonces no hubo “Icardeada”? Wanda Nara recordó su separación con Maxi López: “No me merecía una traición”

Después de mucho tiempo, Wanda Nara volvió a ser tapa de una revista del espectáculo. Aunque en Italia. Y se despachó con todo. La mediática, casada con el delantero Mauro Icardi, relató por qué se separó de Maxi López, el padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y reveló cómo continúa su conflicto legal.

Fiel a su estilo polémico, Wanda ocupó la portada de Confezione y ya generó mucho ruido en Italia. Y es que, como casi siempre, aprovechó para castigar al ex delantero de River y contar los secretos de su divorcio. De paso, intentó limpiar la imagen de su actual esposo, quien siempre fue acusado de “icardear” a la mujer de su supuesto amigo.

La primera frase que Nara lanzó fue contra López: “Lo dejé todo por él y no me merecía una traición”. Y contó cómo era la realidad de su carrera en Argentina en aquel momento: “Yo era muy popular en mi país. A decir verdad, todavía lo soy. Pero cuando me casé con él, lo dejé todo y lo seguí hasta Italia, donde lo contrataron como jugador. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”.

Fue entonces, cuando confesó que nada tuvo que ver la aparición de Mauro en su vida. “Hay muchas mujeres que logran fingir nada y seguir adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo”, sostuvo, tras una supuesta infidelidad de Maxi. Aunque no aclaró que en otra nota que había hecho en Argentina, confesó: “Un día le dije a Zaira: ‘¿Yo me estoy comiendo esto (por Maxi) y existe esto (por Icardi)?”. Raro, ¿no?

Por otra parte, Wanda lanzó una frase insólita en referencia a la labora junto a sus hijos, aunque cuenta con niñeras y varias empleadas domésticas: “De vez en cuando me preguntan si soy Wonder Woman, pero yo respondo que todas las mujeres lo son. Todos mis amigos que tienen hijos los acompañan al colegio y a hacer deporte, organizan fiestas de cumpleaños, los siguen en sus deberes, hacen milagros aunque trabajen. Las italianas y las argentinas son muy parecidas en esto, son madres anticuadas”.



Por suerte para López, no todo fue un duro castigo. También contó que suele ver a sus hijos. A diferencia de lo que ella misma había dado a conocer hace unos años, Wanda contó: "Es falso que el padre de los nenes no los ve, los ve cuando puede venir a verlos a París. También, estuvieron juntos en Italia”. Y continuó: "¿Si hablo con ellos sobre el padre? Algunos confunden porque quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal... Cada uno es responsable de sus actos y yo soy responsable de verlos crecer con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”.



Pero más allá de los medios, en la realidad la pelea judicial sigue más viva que nunca. Y López desmiente que pueda ver a sus hijos cuando puede. La pelea tomó más fuerza en junio, cuando Maxi escribió en sus redes sociales: “Aunque vos no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos. Siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que nunca vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”.