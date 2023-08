"Entraban enfermeras llorando y me abrazaban": Wanda Nara confirmó su enfermedad

Desde hace casi dos semanas que la salud de Wanda Nara está en boca de todos. Todo comenzó a mediados de julio, una vez que ganó la conductora ganó el Martin Fierro como "revelación" tuvo que ser internada en el Sanatorio Los Arcos bajo un diagnóstico reservado. Tras un segundo estudio, fue dada de alta y no se dieron muchos más detalles de los resultados que ella recibió en su casa, con su familia, antes de viajar a Turquía.

Mientras la mediática intentaba guardar bajo un estricto hermetismo la enfermedad que le habrían detectado en Los Arcos, Jorge Lanata traspasó un límite y en su programa de radio, dijo: “La salud de Wanda Nara. Hay un tema con esto que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice”.

Y agregó: “Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entienden por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Lo que nadie está diciendo es que Wanda tiene leucemia. Fue internada en el Sanatorio Los Arcos con dolores fuertes abdominales. Los análisis de sangre demostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, esto indica una enfermedad hematológica”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es luego de dos semanas de silencio, la conductora de MasterChef decidió hablar de su actualidad y mantuvo una charla privada con Ángel de Brito en la que se abrió respecto a la enfermedad que padece. "Estoy en shock, tratando de asimilarlo. Nadie me decía nada y fue duro, porque me enteré por la tele", dijo la mediática, quien se encuentra instalada en Estambul junto a sus hijos y el delantero del Galatasaray, Mauro Icardi.

El conductor de LAM reveló que la empresaria le confirmó la enfermedad que padece, pero aclaró que no la dará al aire por una cuestión de ética. "Me confirma la enfermedad que está atravesando, pero sigo eligiendo que sea ella quien lo cuente", afirmó y detalló que Wanda lo hará público cuando se sienta lista. "Lo voy a hacer cuando esté más tranquila y cuando vuelva a Buenos Aires", sostuvo la mediática en los mensajes que le envió a De Brito.

Y añadió: "Ahora todos estamos en shock". Según le contó la mediática al conductor de América TV, seguirá el tratamiento, que ya inició, en la Argentina a pesar de que tiene un médico de cabecera que la atiende desde hace quince años en Milán. "Está muy conforme con los médicos que la atendieron en la institución donde le detectaron la enfermedad", contó Ángel.

En los mensajes que le envió al periodista de espectáculos, Wanda le aseguró estar en "shock" y tratando de "asimilar" lo que le está ocurriendo. "Fue duro porque a mí nadie me decía nada. No me confirmaban el diagnóstico y yo me enteré por la tele. En el primer momento, entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: 'Me voy a morir y no me lo dicen'", destacó..

Luego, Wanda explicó que le habían hecho "cinco estudios" y que los médicos "nunca dan un diagnóstico hasta que no está el resultado de la biopsia. "En mi caso, recién estuvo el jueves pasado. Yo entré en pánico por no saber qué me estaba pasando. Tenían sospechas, pero podían ser seis enfermedades distintas, por eso no me decían nada", contó y explicó cómo tomó su entorno el diagnostico final en Fundaleu. "Mauro quería dejar su carrera, mi hermana (Zaira) se volvió de sus vacaciones, mi mamá estaba tirada por el piso, mis hijos lloraban por lo que escuchaban en los medios... Yo me hice fuerte, pero se me desmoronaba todo", sentenció.