Entre "celos" y "reclamos", Laurita Fernández contó los motivos de su separación de Cabré

En septiembre del año pasado, luego de muchos rumores y de haber sido atrapada -en varias oportunidades- paseando por la Ciudad de Buenos Aires, Laurita Fernández confirmaba su reconciliación con Nicolás Cabré. La pareja se había separado a finales de abril de 2020 y si bien por aquel entonces la bailarina aseguró que no sabía cuál podía ser el destino final de la relación, lo cierto es que ambos limaron asperezas y comenzaron a salir nuevamente.

Laurita y Nico Cabré tuvieron varios idas y vueltas.

Ahora, casi ocho meses después, el actor y la bailarina volvieron a ponerle punto final al romance. Esto fue confirmado por la propia ex conductora del Cantando por un sueño a través de sus historias de Instagram: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos. Estoy enamorada de la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener".

Las primeras versiones señalaron que la también actriz se cansó de los constantes los "celos" y "reclamos" de Cabré, los cuales se habían convertido en moneda corriente en el último tiempo: "Laurita se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien sindican como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública pero muy decidido y muy firme en sus posturas", señaló Paparazzi.

Laurita contó que se separó hace más de un mes.

Además, el día a día también habría desgastado a la pareja: ella sería "desordenada y poco rigurosa con la limpieza"; al contrario, él sería mucho más estructurado con respecto a esas cuestiones. La separación se da poco antes del estreno de "El club de las divorciadas", programa que debutará este mes y que tendrá la conducción de Laurita, razón por lo cual muchos creyeron que todo formaba parte de la promoción del ciclo.

Incluso, Ángel de Brito, quien formó un estrecho vínculo con la bailarina durante la conducción del Cantando 2020, se contactó con ella para que le confirmara el engaño. "Yo pensé que era para promocionar pero me dijo que no. Le pregunté qué pasó y me dijo que justo dos días antes de separarse, yo le había preguntado sobre el tema. Veníamos con muchas diferencias pero terminamos bien. Sentimos que lo mejor era tomar caminos diferentes", contó.

La bailarina confesó que ya no está enamorada de Cabré.

Y agregó: "Ella me dijo que no quería hacer una tapa de revista diciendo 'Me separé' y por eso, se lo adelantó antes a los fans por las redes. Yo le dije que esas tapas iban a estar pero lo que me dijo fue que no quería que la promoción del programa se mezclara con su vida privada. Me dijo que si hubiésemos estado en el Cantando, me hubiera dado cuenta porque ella estuvo muy triste. Pero bueno, ella dice que tuvieron energías diferentes".

Con respecto a la casa en Pilar que ambos compraron en un exclusivo barrio cerrado, de 200 metros cuadrados de superficie cubierta y de 326 metros cuadrados en total, para formar una familia, el conductor de LAM aclaró: “La casa que tenían ya no es de los dos. Ahora es de Laura. Pero fue previo a la separación, lo habían decidido así, porque Nico ya tenía otra casa. Habían comprado esta para que sea casa familiar. Ahí iba la hija de Nicolás a compartir tiempo con su papá y con Laura".

Cabre y Laurita se enamoraron cuando trabajar en Sugar.

Esta es la segunda vez, al menos de manera oficial, que Laurita y Cabré se separaran. La primera ocurrió a comienzos de la cuarentena, cuando la rubia aseguró que los problemas de pareja habían comenzado durante el verano, pero que se intensificaron durante el aislamiento. Por eso, aunque pasó la primera etapa de la cuarentena en el departamento de Cabré, Laurita regresó a su hogar con la decisión de la separación ya tomada. Esta vez parece que la separación es definitiva.