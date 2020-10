Entre insultos al gobierno, Patricio Giménez, el hermano de la Su rompió un billete de mil pesos: "Es solo un pedazo de papel"

Durante los últimos días de septiembre, Patricio Giménez, el hermano de Susana que vive ahora en la lujosa estancia de La Mary que tiene la diva de los teléfonos en Punta del Este, había sido acusado de "maltrato" por Tomasa, la histórica mucama del lugar.

Pero a más de un mes de aquel escándalo, el hermano cantante de La Su volvió a estar en boca de todos por una polémica manera de protestar contra el actual gobierno argentino. Y es que instalado en tierras vecinas, Patricio compartió un video en el que se muestra rompiendo un billete de 1000 pesos argentinos para demostrar que, según él, no vale nada. Lo llamativo es que el cantante vive a costa de su hermana en Uruguay.

"Son todos unos hijo de p... los que están en el gobierno. Son todos unos hijos de p..., que a mí me condenás por estar en Punta del Este y a mí me robaste el país. Yo quisiera estar con mi mamá, que tiene cáncer y mi abuela, que tiene 98 años, y me los robaste vos, Cristina hija de p... Néstor, otro hijo de p....La plata es un billete y un billete no es nada, solo un pedazo de papel", disparó, con furia, el hermano de La Su.

El video rápidamente se viralizó con fuerza y el cantante recibió fuertes críticas del medio. Uno de los que apuntó con furia fue nada más ni nada menos que Rodrigo Lussich, quien luego de revelar que Mercedes Sarrabayrouse, hija de Susana, también viajó al país hermano para visitar a su mamá, disparó con furia: "Le come la billetera a Susana. Rompe billetes de 1000 pesos para quejarse del Gobierno, los que le da Susana. Así cualquiera".

Visiblemente indignado con la actitud de Patricio, el panelista de Intrusos agregó: "Así cualquiera es vivo, así cualquiera es crítico... Desde Uruguay, con avión privado... ¡Andá, pelotud...!". Otra personalidad del medio que se refirió con crudeza a la actitud del músico fue Jorge Rial: "Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana, habla al país...", escribió el conductor en su cuenta de Twitter.

Desde Uruguay, donde se encuentra radicado, Patricio no dudó en criticar al gobierno de Alberto Fernández y contó que quiere sacar a su madre del país para que se instale con él en la casa de su hermana: "Tengo a mi mamá con cáncer en la Argentina y no la puedo sacar de ahí".

Lo cierto es que un mes atrás, la mujer que se encargaba de los quehaceres de la chacra que tiene Susana Giménez en Punta del Este y que trabajaba en la propiedad desde hace más de diez años fue despedida luego de mantener una fuerte discusión con el cantante.

Según había contado la mujer, Patricio le recriminó "¿Qué pasa que no levantás la ropa de mi cuarto? Vos me tenés que tratar como a mi hermana", a lo que ella le respondió: "Pero a mí me paga su hermana, no usted'".

"Me encaró muy soberbio porque no había retirado la ropa para lavar y después muy molesto porque no le había preguntando qué quería comer, como solía hacer con Susana", había explicado Tomasa.

La mucama, quien es además la hermana Nancy, la cocinera de Susana que tuvo que tomarse licencia médica tras ser operada de la columna, reveló que fue Patricio quien la echó: "Me dijo que si quería que me fuera. Fue lo que hice. Hacía 10 años que trabajaba con la señora Susana y me siento muy mal. Pero los empleados domésticos tenemos nuestros derechos, entre ellos, no dejarnos basurear".