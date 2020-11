Entre la gloria y la tragedia: la muy dispar historia de los tres "Ricky" de Menudo

"Ricky, hoy te toca a ti, hoy te vas de mí", canta un grupo de chicas muy compungidas frente a nuestro obelisco. La escena se repite en Panamá, en Ecuador, en Colombia, en Lima, y Ricky Meléndez, el Ricky al que quieren emocionar, la observa en pantalla gigante, en Puerto Rico, acompañado por quienes desde hoy serán sus ex compañeros, por Edgardo Díaz -quien desde hoy será su ex manager-, por Joselo Vega -que desde hoy será su ex coreógrafo, y por quien será su reemplazante: Ricky Martin, un niño que llora a moco tendido, muy compungido por la escena.

La canción que le cantan se llama Siempre Ricky. Transcribimos la letra, porque no se puede creer. Dice así:

Siempre Ricky

Ricky, Ricky

Hoy te toca a tí

Hoy te vas de mí

Ricky, Ricky

Gracias por el bien

Que aprendí de tí

En mi tristeza me enseñaste a reír

Me contagió tu alegría de vivir

Esta canción es mi regalo para tí

Ricky, Ricky

En mi corazón

Siempre quedarás

Ricky, Ricky

Siempre para mí

Serás especial

Por tus travesuras, tu sonrisa, tu reir

Por tus canciones que me hicieron tan feliz

Y hoy soy yo quien te canta a ti

Gracias por tantos recuerdos

Por todos los buenos momentos

Por la huella que dejaste en mí

Hoy yo quiero devolverte

El amor que tú me diste

Y después de tanto quererte

Sé que no podré olvidarte

Después de tanto quererte

Qué difícil es decirte adiós

En mi tristeza me enseñaste a reír

Me contagió tu alegría de vivir

Y hoy soy yo quien te canta a ti

Gracias por tantos recuerdos

Por todos los buenos momentos

Por la huella que dejaste en mí

Hoy yo quiero devolverte

El amor que tú me diste

Y después de tanto quererte

Qué dificil es perderte

Después de tanto quererte

Sé que no podré olvidarte

Después de tanto quererte

Qué difícil es

Decirte adiós

La despedida fue en 1984, en un concierto enorme en Caguas, Puerto Rico, donde todos estaban francamente muy emocionados. Y es que Ricky Meléndez era en ese momento el único integrante original que quedaba del grupo, y no era un integrante más, sino acaso el más carismático, el más chistoso, el que oficiaba un poco de "maestro de ceremonias" en el grupo. Según cuenta la serie Súbete a mi moto, los padres de Ricky decidieron colocarle brackets a su hijo y no le avisaron a Edgardo Díaz, quien casi se desmaya cuando lo ve. Sin embargo, los brackets terminaron siendo un gran éxito para las chicas que seguían a Menudo, una especie de outfit que acentuaba su personalidad simpatiquísima.

En la serie Súbete a mi moto, una chica llamada Julieta especula -por cierto, sin elementos suficientes- con la posibilidad de que su padre sea uno de los ex integrantes de Menudo. Su amiga, que no la toma muy en serio, le dice que si es así, lo más probable es que su padre se llame Ricky, ya que en la historia Menudo hay tres. Y lo cierto es que las historias de los tres son bien distintas.

Ricky Martin, ni más ni menos, fue el Ricky que sustituyó a Ricky Meléndez, De acuerdo con la serie, ya se había presentado a dos castings, en 1980 y en 1982, y lo habían rechazado porque era demasiado chiquito para lo que buscaba Edgardo Díaz, que intentaba combinar las edades y las personalidades de sus integrantes. Edgardo siempre se lamentaba porque Ricky cantaba muy bien, pero le "aniñaba" demasiado el grupo. Para cuando ingresó a Menudo, en 1984, Ricky Martin ya empezaba a hacerse conocido en la industria del entretenimiento boricua gracias a su participación en diferentes comerciales de TV. Como este.

El paso de Ricky por Menudo (1984-1989) fue absolutamente decisivo en su historia como artista.

No sólo porque desde muy chiquito se acostumbró a cantar ante multitudes y en grandes estadios -incluyendo el célebre estadio Azteca- sino porque en Menudo adquirió "socios" que lo acompañarían por el resto de su carrera.. Nos referimos, en principio, a Robi Rosa. Su ex compañero de Menudo fue el autor de megahitazos de la carrera solista de Ricky, como ‘She bangs’, ‘María’ y ‘Livin’ la vida loca'. Las carreras posteriores de ambos dejan bien en claro que son, lejísimo, los dos artistas más talentosos que dio la boy band.

Pero Ricky no sólo trabajó con Robi luego de su salida de Menudo, sino también con Joselo Vega. El coreógrafo español -posiblemente el personaje más querible de Súbete a mi moto- es en la actualidad nada menos que su representante. Además, en su carrera solista Ricky trabajó con un muy talentoso artista que no integró oficialmente Menudo, pero sí lo ayudó con las armonías vocales y con la producción de algunas canciones: Marc Anthony. En la boda de su amiga, la actriz Eva Longoria, Ricky sorprendió a los presentes cantando -lamentablemente sin micrófono- y reproduciendo a la perfección la coreo de "Claridad", el hit por excelencia de Menudo.

A Ricky López, Edgardo Díaz lo llamó, con humor, "Ricky III", y fue, vamos a decirlo, el Menudo al que peor lo fue.

El último Ricky entró en la banda en 1992, a los 12 años, y estuvo en Menudo hasta 1995. Como sus antecesores, vivió largas giras por América Latina. Todavía había público interesado en Menudo, pero los mejores días estaban lejos.

Estuvo en el grupo hasta 1995 y luego de salir de Menudo actuó "Los Roller Kids", una muy popular pelicula puertorriqueña. En 1997 regresó al grupo, que para entonces había mutado su nombre a MDO. En el año 2004, en los días en que grababa su primer disco solista, Ricky López tuvo un gravísimo accidente automovilístico en la ruta que va Gurabo a Caguas (paradojas del destino: en esta última ciudad se despidió el primer Ricky). Estuvo en coma, le tuvieron que hacer una traqueotomía para salvarle la vida, y no sólo dejó de cantar sino que quedó paralítico.

Desperdigadas por las redes, las fans -que todavía quedan, claro- le agradecen a Dios que haya salvado su vida, y le desean lo mejor.