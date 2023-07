"Era bien falsa": Nazarena liquidó a Flor De la V y la vinculó con las infidelidades de Fede Bal a Barbie

Nazarena Vélez recordó cómo fue que su hija, Barbie Vélez, se enteró de que Federico Bal le era infiel -una faceta que el hijo de Carmen Barbieri fue repitiendo de forma habitual- con Laurita Fernández, antes de que estalle la relación entre ambos, con denuncias por maltrato mutuas de por medio. Tras ver a Carmen referirse al caso en Intrusos, la panelista de LAM apuntó contra Florencia de la V.

La madre de Bal había estado en el programa vespertino de América TV refiriéndose a lo vivido como "una etapa muy difícil para todas las familias". "Es muy difícil ser mamá de dos chicos que se amaban, que estaban en pareja -y que era tóxica la pareja-. Es muy difícil pasar por lo que pasamos. Hablo por la otra parte también, porque se enoja mucho conmigo si la nombro", contó Barbieri. "La comprendo como mamá. ¿Cómo no la voy a entender como mamá?", agregó.

"Es lo que ella piensa, cree, y está bien. Yo soy feliz que a su hija, no nombro a nadie, la vida le sonríe, se lo merece", aseguró sobre su ex nuera, quien en febrero fue mamá de Salvador, su primer hijo. También sumó, ante el repaso de las denuncias que hubo entre ellos, que "los dos fueron a la Justicia". "Hay que denunciar, hay que hacerlo", insistió.

A la panelista de LAM le mostraron este tape durante la emisión del martes y negó tener que responder a lo que había expresado la ex suegra de su hija. "No dijo nada para que le conteste", afirmó. "A Guido Záffora sí, que dijo que la Justicia falló a favor de Federico y no fue así. Dijeron que las dos denuncias daban como un empate. Que entendían ni que Barbie había sido violentada, ni que él tenía razón con lo que había dicho. Se desestimó", recordó. "Es un tema que me da tanto asco, me genera tanta bronca. Se me acelera el corazón, de verdad. Me genera rechazo, me duele, pienso en Barbie viviendo eso. No me gusta", reconoció Vélez.

"Este es un tema que me descoloca. Es que ver sufrir un hijo es tremendo. Y después escuchar pelotudeces, te genera más bronca", reveló Nazarena. Ante la pregunta de Ángel de Brito acerca de si Barbie lo sigue sufriendo cuando ve estas cosas, la madre aseguró que su hija no ve el programa "ni de casualidad". "Obviamente que recuerden humillaciones no es lindo", reclamó la panelista.

"¿Se llevaba bien con Flor?", quiso saber De Brito. "Cuando laburaron sí. Porque ella era falsa. Florencia era bien falsa. Entonces como que armaba como un grupo. Después hablaba por atrás", contó la ex de Daniel Agostini. Luego el conductor quiso seguir profundizando sobre un tópico que no tenía tan fresco y preguntó quién le había contado a Barbie que su novio de aquel entonces estaba teniendo un affaire con Laurita Fernández.

"Vio el chat de Florencia a él diciéndole: 'estoy con ella y está pensando en vos'. Todo re lindo", reveló Nazarena, para ratificar la acusación contra De la V acerca de su falta de sinceridad. También aseguró que "gracias a Dios" nunca se cruzó nuevamente ni con Fede ni con Carmen. "Que siga así", pidió. La semana pasada, Vélez se había referido a su ex yerno. "En líneas generales, este tipo de tipos, esta clase de hombres, son psicópatas", aseguró. "Son tipos que te engañan y que te dicen: ‘Es mentira, no te estoy cagando’, y vos le creés porque estás enamorada e intoxicada. Te niega todo", ejemplificó.