¿Era "Chanti Manotea" desde chiquito? Una ex compañera lo acusó de robarle dinero

Cuando uno no sabe dónde se está metiendo, comienza a ser el foco de atención de las cosas malas y tarde o temprano, todo empieza a salir a la luz. Eso mismo es lo que le está sucediendo a Santiago Maratea, que el 27 de marzo decidió ayudar a que Independiente no quiebre, a través de una colecta en el cual los hinchas del equipo de Avellaneda donan dinero mediante Mercado Pago.

Hace unos años, el influencer comenzó con los proyectos de ayudar al otro. De hecho, en su bibliografía de Instagram en dónde se describe como es, escribió “no es caridad lo que hago”, porque durante mucho tiempo acostumbró a incluirse en diversas causas sociales. Desde conseguir millones de pesos para comprar el medicamento más caro para salvar a un bebé hasta comprar ambulancias para enviar a Corrientes en medio de los incendios forestales, fueron algunas de las movidas que realizó.

Pero, hace poco más de dos meses, decidió realizar una colecta para ayudar a que Independiente no se funda, debido a la cantidad de deudas que posee, que rondan los 8 mil millones de pesos a pagar. Aun así, por el momento, sólo juntó el 10% de la cantidad necesaria y después de que circule un vídeo de él siendo denunciado públicamente como ladrón de dinero, habría que ver cómo continúa la colecta y si alguien más tiene pensado donar. En el mismo momento, la IGJ aseguró que la colecta es "ineficaz e irregular". Y ordenó la intervención "inmediata" del fideicomiso realizado en Neuquén.

Lo cierto es que, de toda la plata recaudada, el día que se realizó la conferencia para contar cómo será ejecutada, Maratea declaró que el 5% del total, se dividirá para pagar el fideicomiso, los abogados y contadores que están trabajando en ello, para él por su disposición y para los trabajadores que estén dentro del proyecto. Pero, pocos días más tarde, mediante una historia en Instagram declaró descaradamente que finalmente ese porcentaje será sólo para él y para el resto habrá otra sumatoria diferente.

De esta manera, comienza una sumatoria de cosas las que dan a desconfiar de él. Primero la mentira con el porcentaje, un fideicomiso truchado y ahora, una denuncia por robo de dinero. Por eso, en las redes no pararon de tildarlo de "Chanta", "ladron", "corrupto" y hasta lo apodaron "Chanti Manotea".

Lo que sucedió fue que en las últimas horas comenzó a viralizarse un video mediante el programa radial que conduce Andy Kusnetzoff, “Perros de la calle”, en el cual Sofía, una ex compañera del colegio de Maratea, contaba en comunicación telefónica y con Santi en el estudio, cómo era que el influencer robaba dinero en la secundaria.

"Yo no le tengo que pedir perdón de nada ni él a mí. Yo nunca lo traté mal ni nada. O sea, lo que pasaba era que faltaban cosas y él decía que teníamos todas las pruebas menos la principal”, comenzó el relato.

En la misma línea, relató cómo fue el hecho dónde lo encontraron quedándose con plata ajena: “Él se hacía el chistoso, me sacaba un brownie, a otro una lapicera y cuando empezó con que faltaba plata, ya ahí nos dio a todos por las pelotas. Éramos un grupo de 25 personas, que nunca había pasado nada, y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos del recreo, no estaba, y estaba en la billetera de él”.

“Entonces la prueba estaba, la persona estaba. Agarramos y dijimos, ‘che mirá, te encontramos con el billete marcado adentro de la billetera’ y dijo que era un chiste”, sentenció.

“Todo bien, pero si decía que tenía tal problema, era un colegio que te ayudaba, siempre se fijaba que esté todo bien. Yo creo que él una vez tuvo un problema, antes de todo esto, y los profesores se involucraron porque querían verlo bien”, concluyó.

Sin embargo, pese a sentir vergüenza e incomodidad mientras escuchaba que su compañera contaba una situación donde a él no lo hacía sentir bien, optó por defenderse pero no quiso hacer hincapié en lo que lo estaban acusando. Y manifestó: “Yo no iba a pedirle ayuda al colegio porque mi personalidad es que yo no necesito que nadie me ayude, que todos ardan fuego pero nadie me ayude”.

Aun así, aunque prefiere no hablar del tema, tampoco lo niega porque sabe que lo que está circulando sobre él es verdad. De esa manera lo demostró a través de su cuenta oficial en Twitter, en el cual citó el video en que se escucha a Sofía relatando el suceso y escribió: “100% real no fake”.