"Era el verdadero líder del grupo": falleció "Charlie" Watts, el baterista de los Rolling Stones

A sus 80 años y semanas después de que decidiera no ser parte de la gira de los Rolling Stones por los Estados Unidos, falleció Charles Robert "Charlie" Watts. La noticia fue dada a conocer por su publicista, Bernard Doherty: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia".

A través de un comunicado oficial, Doherty resaltó que "Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”. A principios de agosto, Charlie se vio obligado a retirarse de la gira de la banda después de ser sometido a una operación de emergencia.

Si bien en aquella oportunidad habían decidido no dar demasiadas especificaciones, en un comunicado habían detallado que el músico se estaba recuperando tras un procedimiento quirúrgico "exitoso". “Charlie se ha sometido a un procedimiento que ha sido totalmente exitoso, pero deduzco que sus médicos concluyeron esta semana que necesita un descanso para recuperarse", habían señalado.

Y agregaron: "Al empezar los ensayos en un par de semanas, es muy decepcionante anunciarlo, pero también es justo advertirlo, que nadie vio que esto podía pasar”. Tras tener que posponer los conciertos de 2020 por la pandemia del coronavirus, los Stones tenían fecha de regreso a los escenarios para el próximo 26 de septiembre en St Louis, Misuri, lo que en este momento estaría en revisión debido al fallecimiento del legendario baterista.

El pasado 5 de agosto, Watts se había pronunciado por última vez tras ser operado de urgencia: “Después de todo el sufrimiento de los fans causado por el Covid-19, realmente no quiero que los muchos seguidores de los Rolling Stones que tenían entradas para esta gira queden decepcionados por otro retraso o cancelación. Es por ello que he pedido a mi gran amigo Steve Jordan (el baterista de Keith Richards solista) que se presente por mí".

El propio Mick Jagger había usado sus redes sociales para llevar calma a los fans de la legendaria banda. “Estaremos ansiosos por darle nuevamente la bienvenida a Charlie a los escenarios ni bien esté completamente recuperado. Gracias a nuestro amigo Steve Jordan por hacerse cargo, para que aún podamos actuar en todas las presentaciones previstas para el otoño (boreal)”, había expresado el cantante en su cuenta de Twitter.

Mientras que el guitarrista Keith Richards, aclaró en Instagram: “Esto fue un duro golpe para todos nosotros, por decirlo de alguna manera, y estamos todos deseando que Charlie se recupere rápidamente para volver a verlo tan pronto como sea posible. Gracias, Steve Jordan, por reemplazarlo hasta que eso suceda”. Jordan iba a ser el reemplazante de Watts, situación que ya se había repetido en 1986, durante la grabación de Dirty Work.

Watts había sido sometido a una operación en Londres, luego de que los médicos en una revisión de rutina encontraran un “problema”. Cabe recordar que en 2004, había sido diagnosticado de un cáncer de garganta. En ese entonces sus compañeros de banda decidieron esperarlo para grabar el nuevo disco en que habían estado trabajando. Su muerte convulsionó a toda Londres y es la principal noticia en los grandes medios de Reino Unido.

Charlie Watts llevaba en la banda desde enero de 1963 y según sus propios compañeros, era el "verdadero líder" del grupo. Si bien se ganaba la vida como diseñador gráfico, comenzó a tocar la batería en los clubes rhythm and blues de Londres, donde conoció a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards. En enero de 1963, se unió a los The Rolling Stones, no solo como baterista, sino también como el diseñador de las portadas de sus álbumes del grupo.

En 2006, Watts fue elegido como miembro en el Salón de la Fama de la revista Modern Drummer; en el mismo año, Vanity Fair lo incluyó en el Salón de la fama internacional de los mejores vestidos. Según el reconocido crítico musical Robert Christgau, Charlie fue "el mejor baterista de rock". Mientras que en 2016, ocupó el puesto 12 en la lista de los "100 mejores bateristas de todos los tiempos" de la revista Rolling Stone.​

Su partida no hace más que entristecer a todos los amantes de la música, sobre todo a aquellos fanáticos de los Rolling Stones. Según The Sun, la banda esperaba tenerlo de regreso para las celebraciones del 60 aniversario en 2022, cuando iban a lanzar su primer álbum de canciones originales en 17 años.