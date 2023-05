"Era lo que necesitaba oír": el relato de Vicuña y el rol de su hijo Bautista tras la muerte de Blanca

No hay día, hora, minuto o segundo que Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña no recuerden a su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre del 2012 en la clínica Las Condes de Santiago de Chile, a causa de una fulminante neumonía hemorrágica. "Mis hijos me veían llorar y les expliqué que papá tenía pena", sostuvo el actor chileno, quien presentó su libro Blanca, la niña que quería volar en la sala Julio Cortázar de la Feria Internacional del Libro.

Acompañado de su hijo Bautista, Vicuña charló con Luis Novaresio y contó cómo fue la conversación que mantuvo con sus hijos tras la muerte de Blanquita. “En un momento me nació compartir esto con mis hijos, aunque fueran chiquititos. Tuvieron que aprender a convivir con ese papá diferente, atravesado por la pena. Pero espero que con el tiempo, y los más grandes ya lo saben, sepan ponerse en mi lugar y entiendan que hice lo que pude, como pude”, dijo, a corazón abierto.

Sobre el rol de Bautista, su hijo mayor, el actor señaló que "él pasó a ser una especie de viudo". "Todas mis fotos de Blanca son con Bautista. Le arrancaron su historia. Pero pudo asimilar muy rápido todo y hoy es un chico grande, maravilloso. Cuando estábamos enterrando a Blanca, me dice ‘Papá, ya está. Vamos’. Yo estaba paralizado, no me quería ir. Y él me dice ‘Blanca ya no está ahí, Blanca está en tu corazón’. ¡Un niño!", describió.

Al describir aquel conmovedor momento, Vicuña recordó que las palabras de su hijo eran "lo que necesitaba escuchar en ese momento”. “Siempre está el que te dice ‘dale loco, soltá’. ¡Soltá las pelotas! Yo todavía estoy de la mano con mi hija. Y no voy a soltar porque cuando pase del otro lado voy a seguir de la mano con ella. (...) La muerte es lo único que nos une", describió, a sala llena, mientras reflexionaba sobre el paso del tiempo.

Y cerró: "Queramos o no, nos da tanto miedo que nos pegamos unos con otros para ver si entre todos podemos entender algo tan difícil de entender o explicar”. El calvario comenzó con unas vacaciones en la Riviera Maya (México), donde Pampita y Benjamín viajaron con toda su familia en agosto del 2012 para disfrutar de la playa.

Luego de regresar a Chile, Blanca comenzó a desarrollar un cuadro de tos y fiebre que parecía ser sólo una gripe. Sin embargo, la situación se hizo cada vez más complicada y la niña comenzó a presentar serias dificultades para respirar. Ardohain y Vicuña decidieron llevarla a la clínica, después de que les revelara que le dolía el pecho. Tras una serie de chequeos, quedó internada.

Desde redes sociales, podía intuirse que los padres de Blanca estaban atravesando un momento de desesperación. Mientras Pampita pedía dadores de sangre y plaquetas para su hija, su marido tuiteaba "Creo en Dios", expresando su confianza en la oración como única esperanza. Pero nada resultó: el virus que había provocado la neumonía de Blanca se diseminó por todo su cuerpo dañando sus riñones.

Y, aunque la pequeña fue sometida a diálisis y conectada a una máquina de oxigenación, falleció nueve días después de ser ingresada en Las Condes. "Tenía un virus y una bacteria alojados en la última parte del pulmón, en el alvéolo", le relató en off a la revista Gente uno de los médicos que atendió a la niña.

"Lo normal hubiese sido que a los cinco días se le fueran, pero lamentablemente eran muy agresivos y comenzaron a avanzar. El viernes a las siete y media de la tarde se le produjo un daño en el cerebro. Fue intervenida por más de seis horas y luego de salir del quirófano tuvo un shock séptico y una falla multisistémica que terminaron con su vida", agregó.

"Blanca se fue rodeada de amor y luz", expresaron mientras tanto Pampita y Benjamín en un comunicado difundido por el representante del actor. "Viviremos nuestro dolor en la privacidad de la familia, con amigos y con la energía que nos han enviado cientos de personas. Infinitas gracias".