¿Era necesario? El video de la "China" el día que Wanda anunció su separación de Icardi

Sólo horas después de que Wanda Nara confirmara a través de Yanina Latorre su separación de Mauro Icardi, Eugenia "la China" Suárez la picanteó en Instagram con una historia que muchos interpretaron como una respuesta al fin del matrimonio de la empresaria y el futbolista. ¿Era necesario?

La actriz compartió ayer un video en el que se lo puede ver a Justin Bieber bailar la canción Cariñito sin mí, del cantante Pastor López. ¿El detalle que muchos interpretaron como una chicana directa a Wanda? Y... la letra de la canción.

Cómo quieres tú que te quiera, cariñito

Si de tu amor no me das ni un poquito

Cuando yo te miro te haces la disimulada

De mi amor tú no quieres nada)

Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud

Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existes tú

Luego de ese posteo, la "China" volvió a mostrarse en fotos junto a sus tres hijos (Rufina, Magnolia y Amancio), al tiempo que compartió otra imagen en la que se puede ver el patio interno de su nueva casa en zona Norte.