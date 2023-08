"Era un auténtico estúpido": la hija de Barbie reveló cómo era el verdadero Ken

El furor por la película de Barbie parece no tener límites. Mientras las salas de cine siguen repletas de espectadores, son muchos los que ahora se preguntan cuál fue el origen de la famosa muñeca que 64 años atrás revolucionó al mercado y en quiénes se inspiró Ruth Handler para crear a Barbie y a su eterno compañero, Ken. Del cameo de la "verdadera Barbie" en la película, a las revelaciones sobre su infancia y la verdadera personalidad del muñeco.

Barbara Handler Segal tiene 82 años y es la única heredera de sus padres. Millonaria desde su adolescencia, aunque con un marcado perfil bajo, la verdadera Barbie sorprendió a todos al aceptar la invitación que le hicieron para participar del filme. En concreto, es ella la anciana que "recibe a Barbie en el mundo real" y el diálogo que mantienen no es casual. Tal y como ella misma reconoció en las pocas entrevistas que dio, nunca se sintió cómoda cuando la comparaban con la muñeca.

"Sos hermosa", es lo único que Barbie le dice a Bárbara en la película. "Lo sé", es la respuesta que la hija de Ruth Handler le da a la creación de su madre. La reconciliación con la muñeca con la que la compararon toda la vida llegó recién en su adultez y quedó plasmada en el escueto diálogo que se puede ver en el filme. "Barbara odiaba que la conocieran como la inspiración de la muñeca. Realmente le molestaba", reconoció la fallecida creadora de Barbie.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Era muy raro. La gente se me acercaba para pedirme un autógrafo. Cuando llegaban y me decían 'Oh, vos sos la verdadera Barbie', no podía entenderlo porque ese fue simplemente el nombre que le dieron a la muñeca. Muchos creían que yo había sido la modelo y que se paracía a mí. Suponían que yo era ella, pero eso no es verdad", aclaró luego la propia Barbara.

Dos años después del éxito de Barbie, Mattel decidió lanzar al mercado su versión masculina. El famoso Ken recibió su nombre en homenaje a Kenneth Handler, hijo de Ruth y Elliot Handler. El hermano de Barbara también odiaba las comparaciones con el muñeco. "Ken es un muñeco de Malibú. Va a la playa y hace surf. Representa toda esa perfección americana. Pero mi hermano era un nerd, un auténtico nerd. Todas las chicas pensaban que era un estúpido", reveló Barbara.

"Mi hermano era Ken y eso era raro. La gente pensaba que era mi novio o mi esposo. Estoy segura de que también era algo incómodo para él. Ya sólo con el hecho de tener un muñeco con tu nombre la gente suele tener fantasías. Pero nuestra vida real era muy diferente", sumó y recordó así a Kenneth, quien se destacó como director de cine, pero falleció en 1994 tras ser diagnosticado con un cáncer cerebral.