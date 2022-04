"Era una boluda feliz": la noche de reflexiones de Wanda, palito pa' la "China" y furia millonaria

Mientras que Eugenia "la China" Suárez ahora sortea otras esquirlas mediáticas por los mensajes que le envió a Rodrigo De Paul y que culminar con la separación del futbolista, Wanda Nara aprovechó para grabarse desde su lujosa mansión parisina y sorprendió a todos con una lluvia de reflexiones en torno al amor, la felicidad, el dinero y la pareja. ¿Hubo mensajitos para la ex Argentina, tierra de amor y venganza? Pues sí, no podía ser de otra manera... pero no fue la única a la que criticó.

La primera "víctima" de la empresaria fue la periodista de espectáculos Karina Lavícola, quien semanas atrás denunció que Nara no es en realidad la representante de su marido, Mauro Icardi. "Es mentira que es la representante. Es una historia bien armada que ella armó para darse importancia, pero a la hora de negociar no es la que va, se sienta y negocia. Eso es mentira", aseguró la panelista.

Sus dichos se replicaron tanto en los medios argentinos, como en los franceses e italianos; lo que generó la indignación de Wanda. "Odio tener que salir a desmentir, pero en este caso lo hago porque ya lo vi repetido en diarios en París y también en Italia. No sé quién fue que lo dijo, pero obviamente como somos argentinos, todo lo que sale de Argentina acá (por Europa) piensan que es palabra santa", arrancó la empresaria.

"Dijeron que no era la representante de Mauro y hasta el día de hoy, desde hace siete o seis años, soy la única persona que figura y que trabaja para sus contratos. Es una manera de decir también, porque somos una familia y todo queda en casa; pero es la realidad", aclaró.

Nara acusó a Lavícola de no haber chequeado con ella la información antes de decirla al aire. "Siempre respondo el teléfono, sobre todo cuando hay que confirmar o negar algo. No cuesta nada. Muchas veces participan otros representantes, pero que representan a la otra parte. En nuestro caso, la única persona que se encarga de cuidar los intereses económicos soy yo".

"Tengo un millón de amigos en el ambiente, me conocen desde muy chiquitita", disparó (tal vez en alusión a lo sola que quedó Suárez tras el affaire con Icardi), al tiempo que sumó: "Saben cómo me manejo. Más allá de que me pueda reír con un montón de cosas, porque soy la primera en reírme. Pero hay cosas que ya son como intolerables".

Luego de una historia que sugestivamente subió sin audio, Wanda siguió con un análisis en el que bien podría estar hablando de la "China": "Yo creo que ninguna gana y ninguna pierde. No voy a dar nombres para que mañana esto no salga en todos lados. ¿Saben quién gana realmente en esta vida? Quien es feliz, con sus decisiones y su manera de ser".

"Siempre estuve donde fui feliz. La verdad es que si elegí quedarme en algunos lugares o en algunas situaciones en mi pasado fue porque era feliz. Quizás porque era una boluda, no sé. Pero era una boluda feliz. De eso se trata la vida, de ser feliz. Podés tener todo y no ser feliz. Soy feliz con mis hijos, mis amigos y mi pareja", cerró.