Érica Rivas apunta contra la producción de Casados con hijos: "Yo no me bajé del proyecto"

Érica Rivas estuvo esta última semana en boca de todos después de que se diera a conocer que finalmente no estará en la obra teatral de Casados con hijos que se iba a llevar a cabo en junio, julio y agosto de este año en el Gran Rex y se reprogramó para enero de 2021 debido a la pandemia del coronavirus y al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno.

Según había trascendido, el motivo de la salida de la actriz estaría relacionado con diversos proyectos que tendría en marcha para el verano y que no podría postergar.

Sin embargo, las dudas se multiplicaron teniendo en cuenta que justamente ella fue quien puso más reparos a la hora de decidir sumarte nuevamente al cast y en el guión de la obra.

Desde la producción afirmaron que Érica se había comprometido de palabra a integrar el elenco a pesar de sus dudas iniciales pero que como no firmaba su contrato, se decidió que no participe de la obra.

Pero lo cierto es que través de su cuenta de Instagram, Rivas decidió romper el silencio y publicó un fuerte descargo que desmiente la versión de la producción.

“Ante todo, me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro”, arranca el texto.

Y sigue: “En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes”.

Según la actriz, el paradigma de las cosas cambió a día de hoy y “hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.

“Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto 'Casados con Hijos' en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada”, dijo, apuntando directamente a los organizadores del espectáculo.

Y cerró: “Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión”.