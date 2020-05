Érica Rivas contó por qué se hizo feminista: "Siento en mí cuerpo la injusticia de este mundo patriarcal":

Érica Rivas cobró gran protagonismo las últimas semanas después de que se diera a conocer que la producción teatral de Casados con Hijos había decidido no tenerla en cuenta para las funciones que se llevarán a cabo finalmente a partir de enero de 2021 debido a la pandemia.

Según trascendió, el motivo varió entre distintas cuestiones: no estaba conforme con la parte económica, buscaba implementar “muchos” cambios al guión por considerarlo ofensivo para la mujer y se mostró en contra de la cantidad de funciones que pretendía hacer la producción.

Pero la cuestión ideológica de Érica fue el distanciamiento final entre ella, la producción y el resto de compañeros que integra la tira: Marcelo de Bellis, Luisana y Darío Lopilato, Guillermo Francella y Florencia Peña.

La actriz, ferviente defensora de los derechos de la mujer, cuestionó varios de los puntos clave del libreto de la sitcom por sus “connotaciones machistas”.

A pesar de esto, la producción avisó que la actriz no será reemplazada y que María Elena, su personaje en la ficción, no formará parte del espectáculo. Con este escándalo a cuestas, Érica decidió acudir a su cuenta de Twitter, donde intercambió posturas con sus seguidores y reveló cuándo y por qué decidió empezar a defender con uñas y dientes los derechos de la mujer.

Y en esa línea, luego de preguntarle a los internautas por qué se hicieron feministas, aclaró: “Yo en 2004 vi una obra de teatro sobre cartas escritas por madres, hermanas y amigas de la ciudad de Juárez. Me quedé charlando con ellas. Me dolía mucho lo que había visto, lo que pasaba en esa ciudad. Ahí me hicieron ver que eso era ser feminista”.

¿Me cuentan cuándo y por qué se hicieron feministas? Yo en 2004 vi un obra de teatro sobre cartas escritas por madres, hermanas y amigas de la ciudad de Juárez. Me quedé charlando con ellas. Me dolía mucho lo que había visto, lo que pasaba en la ciudad. — Erica Rivas (@Erica__Rivas) May 6, 2020

Ahí me hicieron ver que eso era ser feminista. Aquí la foto de aquel momento. Luego el camino se lleno de nuevxs amigxs, libros y encuentros. Se amplió y ramificó mí feminismo. pic.twitter.com/0865oCfXnY — Erica Rivas (@Erica__Rivas) May 6, 2020

La actriz compartió la postal de aquel momento y agregó: "Luego el camino se llenó de nuevos amigos, libros y encuentros. Se amplió y ramificó mi feminismo. Me sigue doliendo el cuerpo cuando aparece una mujer o trans asesinada. Siento en mi cuerpo la injusticia de este mundo patriarcal. Hay mucho para hacer”.

Me sigue doliendo el cuerpo cuando aparece una mujer o trans asesinadx. Siento en mí cuerpo la injusticia de este mundo patriarcal. Hay mucho por hacer. ✊ — Erica Rivas (@Erica__Rivas) May 6, 2020

Si les copa, cuéntenme su historia sobre salida del closet feminista y se los RT con el hastag #LaRazon Hagamos esto por la única razón: muchos comentarios ignorantes sobre lo que es ser #Feminista — Erica Rivas (@Erica__Rivas) May 6, 2020

Bajo el hashtag #LaRazón, la actriz le pidió a cada uno de sus seguidores que le contaran el motivo por el que se habían hecho feministas. De hecho, compartió los mensajes que le parecían más interesantes advirtiendo que había “muchos comentarios ignorantes” sobre este tema.