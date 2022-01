Érica Rivas habló otra vez sobre su conflictiva salida de Casados con hijos: "Me echaron porque soy un grano en el culo"

La polémica parece no tener fin. Ya hablaron casi todos los protagonistas del conflicto pero las cosas parecen no quedar claras. Por eso, Érica Rivas salió a defenderse una vez más. La actriz de renombre relató, nuevamente, cómo fue su salida de la obra "Casados con Hijos", que no llegó a estrenarse, pero contaba con Guillermo Francella, Flor Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo de Bellis, el elenco original.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, así empezó la entrevista con Julio Leiva en el ciclo "Caja Negra" del sitio Filo News.

La actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción de Telefe, hace un tiempo, cuando comenzó el conflicto por la supuesta vuelta de la serie, hizo alusión al feminismo en la industria del espectáculo y señaló las desventajas que sufren las mujeres en la sociedad patriarcal actual.

Desde ese momento desde la producción empezaron a soltarle la mano. Recordemos que Rivas había propuesto algunos cambios en el libro, ya que había chistes machistas y sexistas, pero, lejos de recibir sus intenciones, fue echada. Aunque, la versión oficial fue que Rivas no llegó a un acuerdo y se negó a firmar el contrato que la únía a la versión teatral.

Y agregó sin tapujos: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto", sentenció la protagonista de La Cordillera.

La que expresó hace unos meses su parecer cuando apenas comenzaba este conflicto fue Peña en octubre del año pasado: "Si nadie sabe lo que pasó y nosotros no vamos a contar, yo no voy a contar nunca lo que pasó, y tampoco lo van a contar ni Guillermo, ni Gustavo".