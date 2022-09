Érica Rivas y su "tristeza" por la obra de Casados con hijos: ¿Irá a ver la obra?

No hay argentino que no conozca a Érica Rivas, la actriz que encarnó a la querible y siempre elogiada María Elena Fuseneco, antagonista del personaje de Guillermo Francella, José Pepe Argentino ,y quien con sus brillantes escenas cautivó al público de Casados con hijos. Y es que demás está decir que gran parte de las personas que siguieron viendo las repeticiones de la aclamada sitcom, lo hacían por el gran trabajo de Rivas.

Sin embargo, no hace mucho se dio a conocer que la actriz no iba a estar presente en la versión teatral de la tira protagonizada por Francella, Florencia Peña, los hermanos Lopilato, Luisana y Dario, y Marcelo De Bellis que tendrá su debut en enero del año que viene. Según la producción, Érica se había comprometido de palabra a integrar el elenco a pesar de sus dudas iniciales, pero que como no firmaba su contrato, sumado a sus exigencias por cambiar el libreto y sobre todo sus elevados pedidos económicos, se decidió que no participara de la obra. "Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes”, había dicho ella.

Su reemplazante será Jorgelina Aruzzi, quien le dará vida a Azucena, un nuevo personaje que sería el nuevo interés romántico de Dardo Fuseneco, el personaje de De Bellis. Lo cierto es que en las últimas horas, Rivas habló con América, se refirió a su salida de Casados con hijos y no evitó contestar si iría a ver a sus ex compañeros al teatro. La actriz estuvo durante el mes de agosto en Berlín, presentando la película El Prófugo en el marco del Invasion Film Festival. El cronista que la interceptó, aprovechó este dato para abrir el juego y le consultó: “¿En Alemania te preguntaban por Casados por hijos?”. Alegre, aseguró que no y no pudo evitar hablar de su rol en la sitcom.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante la breve nota, Rivas admitió que ya está enterada de que Aruzzi será su reemplazante y manifestó: "Sí, sí, me enteré. Ella es lo más, es una actriz divina. No tengo idea cómo será en la historia”. Y ante la consulta sobre si iría al estreno en caso de que la inviten, aclaró: "No, no creo, me da mucha tristeza”.

Recordemos que en enero de este año, Rivas había salido a defenderse una vez más y relató cómo fue su salida de la obra. "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, había dicho en una entrevista con Julio Leiva en el ciclo "Caja Negra".

La actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción de Telefe, hace un tiempo, cuando comenzó el conflicto por la supuesta vuelta de la serie, había hecho alusión al feminismo en la industria del espectáculo y señaló las desventajas que sufren las mujeres en la sociedad patriarcal actual. Desde ese momento desde la producción empezaron a soltarle la mano.

Vale destacar que que Rivas había propuesto algunos cambios en el libro, ya que había chistes machistas y sexistas, pero, lejos de recibir sus intenciones, fue echada. Aunque, la versión oficial fue que Rivas no llegó a un acuerdo y se negó a firmar el contrato que la unía a la versión teatral. "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto", había sentenciado la protagonista de La Cordillera.

¿Pero cuál era el contenido de los mails en cuestión? “Veo que este es el único spot donde María Elena termina el chiste. Pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe no le queda mucho tiempo de vida. A eso me refería cuando quise incorporar al equipo a alguien para que los proteja y asesore feministamente. Y me mandaron todos a freír churros. Me gustaría deslizar en algún momento el ‘se va a caer’, que ahora que lo pienso este último podría ser el nuevo latiguillo de María Elena”, había sugerido la actriz en uno de los mails que se filtraron. Fue el periodista de LAM, Ángel de Brito, el que había tenido acceso a los mismos y los leyó al aire.

En otros de los correos, la actriz agrega: ”Pienso que dentro del nuevo horizonte que se nos está viniendo encima un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado y burlado, él, pero en este caso, Pepe está haciendo reír al público como si fuera algo malo o poco femenino dejarse los bigotes. De esto hablo cuando pregunto de qué nos vamos a reír ahora. ¿Qué le vamos a dar a la gente para que sea gracioso? ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma? ¿Esto lo chequea Sony?”.

Y concluye: “Hoy diría muchas cosas contestando este chiste tan malo y que atrasa ¿y saben por qué? Porque estos chistes cuestionarían la masculinidad y no sólo la de Pepe sino la de todos los hombres, incluida la de ustedes. Y eso no es gracioso. Con eso no se juega, de eso no se habla ¿no? ¿Y mi femineidad? Bien, gracias. No la cuida nadie, me la tengo que cuidar yo solita y con esto cuido a todes. Un besite”. Cuando el periodista contó los detalles de los correos electrónicos remarcó que fue la única persona de todo el elenco que objetó el guión y que eso fue lo que terminó colmando la paciencia de los productores.

Incluso sus propios compañeros dejaron entrever que entendían que “Casados con Hijos” no podía cambiar su humor del todo, sino que pasaba de ser una comedia a ser una crítica al común de la sociedad argentina. “Yo creo que los personajes no van a cambiar, no hay manera de que Pepe de repente pase de ser el machirulo del año al tipo más respetuoso de la libertad de las mujeres. Lo mismo digo con Moni. Ella es de alguna manera muy machista en su pensamiento. Lo interesante es que es una crítica a la familia: no es literal, yo veo mucha gente literal. Casados con hijos es un chiste que al principio no se entendió porque lo tomaron literal”, fue lo que decidió responder en ese entonces Florencia Peña.