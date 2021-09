Érica Rivas y un durísimo análisis sobre la falta de apoyo de Luisana Lopilato y Flor Peña

Después de los fuertes cruces públicos con sus compañeros de elenco y con la productora que planeaba el regreso teatral de Casados con hijos (proyecto que finalmente se canceló por la pandemia), Érica Rivas volvió a hablar sobre su abrupta desvinculación del proyecto.

En un mano a mano con el portal Teleshow, la actriz fue consultada de forma directa por lo sucedido el año pasado y si "volvería a bajarse de un proyecto o lo dejaría pasar sin decir nada". "No, mi militancia la voy a seguir y la seguiré siempre", respondió de inmediato la actriz, al tiempo que recordó: "Igual, yo no me bajé; me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es más importante estar más allá de que es la boca del lobo".

"Es muy difícil estar ají, pero yo no quería no estar. Al contrario, yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno; pasaron quince años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije", explicó.

Lejos de bajar la bandera, Rivas reconoció: "Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo. Y siento que más allá de que cada uno hizo lo que pudo, también hubo mucha gente que me acompañó en esta necesidad de explicar por qué necesitaba ese cambio. Y, además, poder posicionar nuestro trabajo como actrices en los medios de representación teniendo un corte feminista, también: que no seamos solamente feministas para el aborto, pero después en nuestros trabajos seguimos haciendo lo mismo. Lo digo en todos los trabajos, pero más en un trabajo que creamos opinión pública".

La escalada de su desvinculación la obligó a recluirse aún más. "Fue un remolino como muy fuerte. Pero, por otro lado, sentía la necesidad de recluirme porque la exposición mediática que tuve, sin quererla y sin merecerla, fue tan nociva; tan perjudicial para mí, tan tremenda, que me hizo bien poder replegarme en mí misma. Nuna me imaginé estar siendo analizada en programas de la tarde, con los que no comulgo para nada, no comparto nada, me parecen horrendos y hacen pésimo a la gente. Así que estar ahí para mí fue muy difícil, siendo juzgada sin comerla ni beberla, revelando cosas íntimas mías. La verdad es que fue tremendo para mí".

Consultada sobre la posición que tomaron sus compañeros de elenco, en especial las mujeres, Rivas aseguró: "No sé, cada una hace lo que puede. siempre me da mucha tristeza cuando las mujeres no acompañan, pero siento que es parte de un camino que cada una va tejiendo como puede; con los miedos con los que nos enfrentamos en general las mujeres, puedo entender incluso cosas que van en mi contra; puedo entender que hayan mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo. Porque a mí me lo da. Entonces, entiendo que puede pasar porque es un dolor para mí".

"Una piensa que del otro lado está solamente el opresor, pero no; a veces también están tus propias compañeras y eso es duro. La verdad que es duro, pero también puede pasar. Por eso es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan. Tengo mujeres que me apapachan, que me preparan comidita, que son mujeres que siempre tuvieron esa sensación, esa cosa con una, así sean las militantes más extremas y violentas, pero son mujeres que te hacen un guisito, que te abrazan. Y también están las otras que me dicen: 'Ok, vos sos feminista, báncatela'. Así que estoy entre 'está bien, pero me duele', entonces voy a ver a alguien que me abrace. Por eso está bueno tener una red, muy importante, y siempre con el acompañamiento terapéutico que en los momentos más difíciles, y cuando la terapeuta es además feminista, vas a sentir ese contención de parte de ella también", cerró.