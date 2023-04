"¡Ernergúmena!": el detrás de las acusaciones contra Pagano que culminaron en su abrupta salida de A24

La noticia no hizo más que enardecer y revolucionar las redes sociales y, claro está, los pasillos de América TV. Marcela Pagano, conductora de Para que sepas, ciclo que se emite por la pantalla de A24, fue desvinculada por los directivos del canal a partir de varias denuncias internas en su contra. ¿Qué pasó? La periodista fue acusada de ejercer "maltratos" sobre al menos cinco miembros del programa que lideraba desde las 18 hasta las 19.30.

Según pudo saber BigBang, la decisión fue tomada por las autoridades del canal (recordemos que Rolando Graña es el Coordinador de Contenidos Periodísticos en señal abierta de noticias) tras una investigación interna que inició recursos humanos a partir de varias denuncias y acusaciones de parte de varios miembros del personal del canal contra la periodista. "La despidieron por maltrato. No puede entrar más al canal desde el lunes", le había dicho una fuente allegada a SiPreBA, el sindicato de prensa, a este sitio. Cuando comenzó a circular con fuerza esta noticia, la primera decisión de Pagano fue cambiar la información que reflejaban sus perfiles en todas sus redes sociales.

Sin ir más lejos, antes de que estallara este escándalo, Marcela contaba en sus perfiles con orgullo ser la conductora del Grupo América y de haber pasado, entre otros, por la pantalla de TN. Todo esto fue modificado el sábado por la siguiente frase: "Periodista. Libre. Canto ´vale 4´ siempre. No hay segundas oportunidades para una primera impresión…". Recordemos que en 2017, Pagano pasó del Grupo América al Grupo Clarín donde hizo pie en ciclos como Telenoche y envíos centrales para la emisora de cable de noticias del grupo: Todo Noticias (TN). Pero en 2021 sorprendió a todos con un posteo donde anunciaba que dejaba el programa y el canal para mudarse, una vez más, al canal dirigido por Daniel Vila.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Este portal dialogó con tres fuentes distintas y todas coincidieron en su relato: tres de las cinco personas que acusaron haber recibido insultos y maltratos de parte de Pagano reafirmaron sus dichos ante Martín Armentano, el gerente de RR. HH. y Relaciones Laborales del Grupo América. "Maltrataba a productores, personal de técnica, camarógrafos y hasta a los propios directores de artística de su programa", le detallaron a este sitio y agregaron: "Hicieron una investigación interna en recursos humanos a partir de las acusaciones que comenzó a recibir. No fueron maltratos físicos, sino gritos, insultos. Fueron brutales e incluyeron al gremio de periodistas y de técnica".

De acuerdo a lo que pudo averiguar este sitio, todo comenzó cuando Pagano enfureció al ver unas placas "mal hechas" para su programa. "Le dijo energúmena a una productora por esas placas. Al otro día reunió a todo el equipo de producción y los maltrató. Les dijo que si tenían ´dignidad, que renunciaran´. Los trató de estúpidos y energúmenos", le detallaron a este sitio. En ese sentido, resaltaron que Marcela se habría agarrado con una productora con poca experiencia en los pasillos del canal, lo que acrecentó el malestar dentro de la señal de noticias. "Tuvo la mala suerte de que esta piba habló con uno de los delegados del canal y le contó al pasar lo que había ocurrido", advirtieron.

Casi de inmediato, el delegado reunió a todos los que habrían sido maltratados por la conductora, les preguntó si estaban dispuestos a elevar una denuncia y cinco de ellos aceptaron. Acto seguido, dio aviso al gremio y "todos ellos se presentaron en recursos humanos". "Tres de ellos confirmaron que habían sido maltratados por Pagano", explicaron. Desde recursos humanos del canal iniciaron una investigación interna, recopilaron testimonios y testigos que terminaron por dar como verídica la denuncias contra la ex TN, lo que derivó en su inmediata desvinculación. "Desde recursos humanos le avisaron a ella lo que estaba ocurriendo, le dieron la posibilidad de hacer un descargo, el cual no hizo, y la desvincularon", sumaron.

Esto -detallaron- habría iniciado la semana pasada y culminó este último viernes, con la abrupta salida de la periodista. De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, Pagano habría insultado, menospreciado y hasta humillado a gritos, en público y detrás de cámara, a varios de sus productores. "Fuera del aire insultaba a la gente", remarcaron y sumaron: "Iba maltratando a la gente. Se picó porque cayeron los gremios. ¡Le metieron cinco denuncias!". Según le explicaron a este portal, a partir de la semana que viene tendrá "prohibido" el acceso al canal y su reemplazo sería, a partir del lunes y al menos de manera momentánea, Ramón Indart.

Una vez instalado el escándalo, la periodista optó por el silencio y sólo apareció para contestarle a Eduardo Feinmann, con quien protagonizó un duro cruce días atrás por la frenética trepada que registró el dólar paralelo y había compartido la información dada por este sitio. "No es así Eduardo", ya contaré", avisó Pagano a través de las redes sociales. Y, aparentemente, así lo hará en su debut como conductora en Radio del Plata de 12 a 14. Por ahora desde el canal América se mantienen expectantes, ya que oficialmente no confirmaron las razones por las cuales desvincularon a la ex TN. Lo cierto es que se reviva el "fantasma" de Viviana Canosa preocupa, y mucho, a la señal.

Recordemos que los últimos años del Grupo América no fueron para nada sencillos. Sus máximas figuras fueron denunciadas por maltratos, en el camino perdió a su histórica gerenta de Programación del canal, Liliana Parodi, y recibió otro duro golpe cuando Canosa decidió abandonar su programa denunciando que el empresario y principal accionista del Grupo, Daniel Vila le prohibió emitir un crítico informe por el escrache que había sufrido Sergio Massa. Algo similar sostienen desde el entorno de Pagano, ya que en las últimas horas y a través de las redes sociales se desató una campaña donde afirmaban que a la periodista la habían desvinculado por sus últimas entrevistas, entre ellas, a José Luis Espert y Javier Milei.

En los pasillos del canal son claros y advirtieron que su salida "nada tuvo que ver con su rol como profesional", aunque prefirieron no dar muchos más detalles al respecto. A pesar de esto, la señal de noticias esperará a ver cuál será la reacción y la postura que tome Pagano para, de esa manera, actuar en consecuencia. ¿Conflicto de intereses en puerta?