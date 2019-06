Durante gran parte del año pasado, Roberto Pettinato coleccionó un gran número de denuncias públicas por acoso sexual que lo obligaron a abandonar la televisión y abocarse solamente a la música fuera del país.

Una de ellas fue la locutora y conductora de radio y TV Martina Soto Pose, quien relató que sufrió acoso por parte del humorista durante las grabaciones del programa Un mundo perfecto, que conducía el ex saxofonista de Sumo años atrás. “Pettinato era como era porque lo dejaban. Porque cuando yo estaba en CQC y tuve situaciones feas con él, se las fui a comentar a mi jefe y la respuesta fue: 'Bueno, Martina, mirá, yo no lo vi. No es que no te crea, pero no sé'”, relató Pose.

Y siguió: “Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: ‘Bueno, esto es así’. Un horror”. Tiempo atrás, habían salido a la luz los testimonios de Josefina Pouso, Julieta Ortega, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, entre otras, contra el ex saxofonista.

Más tarde, en medio del debate sobre acoso y abuso en la farándula, Fernanda Iglesias aportó la última denuncia contra Pettinato. En el programa Hay que ver, en Canal 9, luego de un repaso sobre los testimonios de las distintas mujeres, la periodista reveló que el conductor se había masturbado enfrente de ella y sin ningún tipo de pudor.

Pero a esta larga lista se sumó en las últimas horas el nombre de Ernestina Pais. La ex conductora de CQC no dudó en contar el calvario que vivió con el músico, cuando hace años él estuvo como invitado a La Biblia y el Calefón. Todo comenzó a raíz de los dichos de Juan di Natale, quien en una entrevista con Modo sábado explicó que en 2013 se negó ser parte de CQC junto a Pettinato porque “sabía lo que era fumárselo”.

Fue entonces que Ernestina aprovechó el momento para señalar: “Sé la clase de persona que siempre fue Pettinato y era cuestión de minutos que se diera a conocer. Era intolerable, una persona desinteresada. Para mí él es un gran responsable de que hoy Caiga no esté".

Al mismo tiempo, señaló que “de ninguna manera” trabajaría con el ex Sumo y agregó: “A Pettinato lo padecí cuando se autopostulaba para conducir CQC y él me taladraba por teléfono para saber si iba a ser yo”. Y siguió “La única vez que osó o intentó acorralarme contra una pared le dije que seguramente debería tener muchos problemas con su sexualidad para violentar de esa manera a una mujer. Después de eso, no se acercó nunca más”.

Según contó la actriz de El show de los cuernos en el programa “Implacables” fue una de las pocas mujeres que le “puso los puntos”: “Estábamos en unos estudios en la grabación de La Biblia y el Calefón. Yo tenía que hacer el cierre con Jorge Guinzburg, Pettinato era uno de los invitados, entonces intentó una situación que él creyó que era graciosa y lo frené en seco”.

Y sentenció: “Esto de tirarse encima, querer abrazar sin que se lo permita. Ahí le dije que debía tener muchos problemas con su sexualidad para ser tan violento con una mujer. Yo no fui acosada ni abusada por Roberto Pettinato, porque lo frené en seco desde el inicio. Creyó que eso era natural y galante”.