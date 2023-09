Ernestina Pais frenó la causa de violencia contra su hijo: una discusión y el brazo quebrado

Luego de que los rumores sobre que había ocurrido una fuerte pelea entre Ernestina Pais y su hijo mayor Benicio, en donde el adolescente de 19 años la había atacado, mordido y hasta fracturado un brazo, ahora la conductora salió a desmentir la versión, ante la posibilidad de que el chico sea procesado por violencia de género. El joven había vuelto a la casa de su madre tras pelearse con su padre, Alejandro Guyot, quien hizo el llamado a la Policía cuando se enteró de la discusión.

La versión inicial la había brindado Fabián Doman en Bien de Mañana. "Ernestina sufrió una caída en la que se fracturó un brazo durante la confrontación. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga", aseguró el conductor. Aunque con el correr de las horas, la protagonista se encargó de aclarar lo que había ocurrido y negar las lesiones, como moretones y mordeduras que registraron los profesionales del Servicio de Emergencia Médica (SAME) que se acercaron a la casa de La Lucila.

La conductora recién pudo negar lo ocurrido algunas horas después. Según explicó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, ella le mandó un mensaje donde aclaró las cosas. "Desmiente que su hijo la haya atacado, que haya sido él quien la golpeó. Cuenta que él llegó alterado el domingo al mediodía de la casa de su padre por una cuestión de una discusión relacionada a Internet, a un corte de wifi para que no esté todo el tiempo con el celular. Y que cuando llegó a su casa, discutieron, y que ella se tropezó de la escalera, se cayó y se quebró el brazo", detalló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"A partir de la caída, le pide ayuda a su ex marido, con quien tiene excelente relación, él llama a una ambulancia, porque ella tenía que ser atendida por una fractura, para ser enyesada como mínimo, y que a raíz de la venida actúa de oficio la comisaría de la zona, manda un patrullero, y al no aclarar ella que se había lastimado por una caída, de oficio, directamente se titula violencia de género", explicó Lussich. "Ella desmiente que haya sido su hijo, de hecho ahora está yendo a declarar para dejar sentado que no fue atacada por su hijo", agregó.

Por otro lado, Paula Varela también contó parte de la versión que otorgó la conductora. "Viste cómo soy yo: toda alterada, nerviosa, siempre me tropiezo con cosas", le explicó Pais a la periodista. "Bajó rápido, porque estaba discutiendo con el hijo, se tropieza, cae y, la mala suerte que tiene, es que con el filo se le abre toda la piel del brazo y empieza a sangrar. Por eso llaman a la ambulancia, ella no podía ir a una guardia", continuó.

"Cuando llega y ven el escenario, deciden dar parte a la Comisaría de la Mujer que queda a la vuelta de la casa de Ernestina, actúa de oficio y le piden a ella declaración. Y Ernestina todo el tiempo se defendía diciendo que no la golpeó y sentía que la hostigaban para que ella declare algo que no era real y ahora tiene que ir a hablar", precisó Varela.

Es un hecho que la discusión con Benicio viene desde hace tiempo. Cuando el joven tenía 17 años, la conductora había revelado algunas confrontaciones que había tenido con él. "Mi hijo dejó de ir al colegio virtualmente. Tiene 17 años recién cumplidos-en 2021-, mide un metro noventa y es una bestia. Y hay un punto en el cual yo ya no le puedo decir qué hacer. Sólo le puedo decir qué sentir o adónde aspirar", relató

"Siempre cuando hablo con él, me dice si el mundo se va a terminar. Ellos crecieron en un mundo que tiene una fecha de caducidad. Que yo no entiendo, pero que él vive", confesó.