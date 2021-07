Es abuso sexual: el tiktoker más famoso de España reveló que miente para no usar preservativo

El tiktoker más famoso de España, Naim Darrechi, quedó en el blanco de todos luego de que en una entrevista revelara con tono jocoso que, como no le gusta utilizar preservativo a la hora del sexo, suele eyacular dentro de sus parejas y les miente, asegurándoles que es estéril.

“Nunca lo utilizo, hasta que un día pensé que era raro que no dejara a ninguna chica embarazada durante todo este tiempo. Voy a empezar a acabar adentro siempre, sin ningún tipo de problema”, contó Darrechi, de 19 años y criado por una familia argentina, en una entrevista con el youtuber Mostopapi.

“¿Ellas no te dicen nada?”, preguntó Mostopapi, sin dar cuenta de que lo que estaba escuchando era en realidad la confesión de diversos abusos sexuales cometidos por Derrechi. “Sí, pero yo les digo: 'Tranquila que soy estéril. ‘o me he operado para no tener hijos'. Y ya está. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea. Pero yo creo que no llega”, le respondió el tiktoker

Pero el tiktoker, que tiene más de 27 millones de seguidores no se quedó ahí. Con la complicidad de su entrevistador, que se rió y hasta festejó cuando contó que no utiliza preservativos, agregó que jamás “tuvo algún tipo de problema” y que, debido a que se trata de una practica (el no usar profilaxis) habitual en él, al no haber concebido a un hijo sospecha que puede llegar a ser efectivamente estéril. “Estoy empezando a pensar que tengo un problema”, dijo.

Como no podía ser de otra forma, las declaraciones del infuencer se volvieron virales y tuvieron una respuesta legal por parte de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, que afirmó que se iniciarán acciones legales contra Darrechi por abuso sexual. “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley “Solo Sí es Sí” lo reconocerá como agresión”, sostuvo la funcionaria que agregó: “Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”.

Por fuera de los problemas legales, Darrechi también fue criticado con dureza por otros influencers españoles como es el caso de Ibai Llanos. "¿Qué cojones está diciendo? Aunque lo diga en broma, es algo con lo que no se puede bromear", dijo Ibai en su última transmisión de Twitch, en la que además apuntó contra Mostopapi por haber subido ese contenido con esa respuesta. “¿Cómo puede estar subido? ¿Cómo has permitido eso?Evidentemente no controlás lo que otra persona dice, pero cuando ves que ha dicho eso, dices 'no quiero colaborar contigo’”, remarcó.

Con el escándalo creciendo, el tiktoker utilizó sus redes sociales para ensayar un pedido de disculpas. “Quiero pedir perdón de corazón por mi conciencia, tío. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente. Y si me meto en líos, que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar, pero que no sea por una estupidez. Lo siento, perdón, de verdad”, sostuvo en su descargo.

“Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Yo a veces opino cosas que son ciertas y las defiendo, las puedo exagerar un poco por mi personaje, pero son ciertas”, continuó explicando. “Pero luego, esto es una locura que he dicho yo y que ojalá que no hubiera salido, ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado. Perdón, mi culpa y todo lo que digáis sobre eso tenéis razón, brother, ha sido mi cagada”, concluyó.