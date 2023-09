Es bailarín, recibió 600 mil pesos por error y fue escrachado por De Brito: "Tengo miedo..."

El mundo financiero que se abre para los usuarios de plataformas como Mercado Pago otorga muchas soluciones a problemas económicos cotidianos, aunque también tiene su correlato negativo, con estafas y acciones peligrosas. Un poco de esta medicina fue la que tomó el bailarín Federico Ezequiel Díaz de Fuerza Bruta, un artista no tan conocido que se vio envuelto en un extraño caso por el que ahora "teme" por su vida.

Al bailarín le depositaron por error 600 mil pesos y, como no los devolvió, lo escracharon públicamente en el programa LAM de Ángel de Brito. Lo cierto es que, en su devolución, Díaz aseguró que no quiere devolver nada hasta que no reciba un asesoramiento preciso que garantice que no está siendo parte de una estafa él mismo. Además, se mostró preocupado por las amenazas que recibió.

"Hola, buenos días, Ángel. Quería pedirle por favor si puede contactar con Federico Ezequiel Díaz, bailarín de Fuerza Bruta, para que nos haga la devolución de los 600 mil pesos que le enviamos por error a su cuenta de Mercado Pago", comienza el mensaje que la usuaria Eli Andrada le envió al conductor de América TV y que éste no dudó en compartir a través de sus redes sociales. "Ya intentamos comunicarnos con él y su familia, le hemos suplicado y nos bloquea de todos lados. Se está quedando con la plata que no es suya, con el esfuerzo de toda una familia de San Luis. Por favor, ayúdenos a que nos haga la devolución", concluyó.

A partir de esta denuncia pública, el bailarín se vio obligado a dar una aclaración en sus historias de Instagram. Sin ir más lejos, subió dos videos con un mensaje impreso en la pantalla: "Urgente: no recibo una solución de Mercado Pago. Mi familia y yo no sabemos cómo accionar". "Estuve tratando de resolver esto de la manera más segura y privada posible, pero básicamente me está entrando plata que no me corresponde, que no me pertenece, que obvio que no estoy tocando y que no estoy moviendo", aseguró Díaz. "Me está escribiendo gente por todos lados, me están amenazando, están usando mis datos privados. Pido por favor que no compartan esos datos privados", pidió.

"Claramente que yo no toqué la plata y no la voy a mover hasta no tratar este tema con quien corresponde, que ya lo estamos haciendo. Ángel de Brito acaba de levantar mis datos en sus redes, o sea que todo el mundo sabe quién soy, dónde trabajo, cuáles son mis redes, sin tener la más mínima idea de lo que está pasando", protestó el bailarín. "Tengo miedo por mí y por mi familia, obvio", reconoció. "Les pido por favor que reposteen esta historia, que sepan que yo no estoy estafando a nadie, que yo no estoy tocando esa plata, solamente no quiero ser estafado yo. Entonces estoy tratando de mantener esto con la mayor racionalidad y templanza posible y pido ayuda", insistió.

El integrante de Fuerza Bruta continuó con su explicación en otro video, en el cual amplió la descripción acerca de cómo se dio el malentendido. "Para que se entienda un poco mejor, el 9 de septiembre a la noche me entró una transferencia por mucha plata, seguida de varias transferencias de uno y de 15 pesos de esta persona y de cuentas adheridas", precisó.

"Me desperté con mensajes de WhatsApp, amenazas, mensajes de Facebook. Yo dejé todo quieto para poder accionar de la manera más fría posible y no ser parte de ninguna estafa y de ningún movimiento fraudulento", explicó el bailarín, quien aclaró que su intención no es quedarse algo que no es de él, sino colaborar involuntariamente de una estafa virtual como las que abundan hoy en día.

"Estoy a la espera de ver qué hacer, de que me asesoren, pero mientras tanto pido por favor que si ven algo de mis datos o de mi vida personal difundido, que lo bloqueen, que lo reporten, a ver cómo se puede resolver esto. Obvio que si la plata fue genuinamente un error que se me envió, va a ser devuelta sin ningún problema. Yo no pretendo quedarme con la plata de nadie", cerró Díaz.