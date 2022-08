¡Es el amor, qué lindo es! Adriana Aguirre, de novia con un trapero 45 años menor: "Le digo Paquito"

Adriana Aguirre arrancó a los 16 años su carrera como actriz y modelo, y más cinco décadas después puede afirmar que nunca es tarde para aprender y arriesgarse a lo desconocido. Sobre todo, si de romance hablamos. Separada de Ricardo García desde hace un tiempo, la histórica vedette reconoció por primera vez desde que se alejó del "imitador de Sandro" que inició un romance con un joven de 25 años. “Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”, comentó Adriana. Y por supuesto, el nombre del afortunado no fue un dato menor, ya que muchos internautas no tardaron en vincular a la también actriz con Paco Amoroso, el músico que saltó a la fama junto a Ca7riel.

Resulta que Adriana volvió a trabajar de vuelta en mayo de este año, luego del duro momento que transitó en enero pasado cuando sufrió un accidente que la alejó de los escenarios mientras participaba de la temporada estival marplatense durante una función de la obra Un loco súper show en el teatro La Campana. La actriz realizaba un número en homenaje a Diego Maradona y de repente cayó desde dos metros de altura.

Eso causó que se lastimara los glúteos y la rodilla en su parte externa y en la pantorrilla. Además, se le originaron coágulos pegados al músculo que le causaron un dolor inmenso y que la obligaron a atravesar varias cirugías, tratamientos kinesiológicos y acudir por primera vez a una terapia psicológica. Actualmente mantiene un juicio laboral contra el productor Torry Palenzuela, quien ni siquiera levantó el teléfono para preguntarle cómo estaba tras la caída.

Según le había contado a BigBang en junio de este año, el 7 de mayo recibió el alta y ahí filmó un video de trap con Paco Amoroso y Ca7riel. "Dos divinos, se llama Paga Dios, en donde soy la protagonista femenina del video y de ahí los chinos me llamaron por la actuación. Si bien no tiene letra, la actuación de sugar mami está muy clara", le contaba a este medio la vedette.

Lo cierto es que los rumores de un posible romance con el trapero surgieron a partir de la participación de Adriana en el ciclo La tarde del Nueve (El Nueve), el programa que conducen Tomás Dente y Pía Slapka. Al ver que a la ex vedette no le dejaba de sonar el teléfono, la conductora le preguntó: “¿Quién te está llamando”. “Me está llamando la persona que vos te estás imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saqué el sonido”, reveló la actriz.

Consultada por el nombre de su pretendiente, sumó: "Se llama Francisco pero le dicen Paco, pero yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mi me dice Adri o Adru. A veces se pone loco y me dice ´Adrianaaaaaa´. Es jovencito, es mucho más chico que yo....tiene 25 años ¡Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien! Está fantástico, yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel ni un músculo, tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, jamás salí con un chico tan joven".

En ese momento, pícara, Slapka quiso saber cuál era la diferencia de estar con un chico menor y uno de su edad. “Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación. A una determinada edad hay más elevación, y a otra

menos”, contestó Aguirre. Mientras que Tomás Dente, el otro conductor del ciclo, simplemente se dignó a celebrar el amor sin barreras que promueve la ex modelo. "Soy una adolescente total", sostuvo la vedette.

Y concluyó: "Lo llevo en el alma, en el corazón y en el espíritu”. Desde que se separó de Ricardo García, Adriana Aguirre no había oficializado ninguna pareja. Cada vez que era consultada al respecto, ella intentaba evitar la respuesta o simplemente daba minuciosas pistas sobre sus relaciones esporádicas. Incluso, se llegó a rumorear que seguía en pareja del propio García por el tiempo que pasaban juntos. Hecho que se encargó de desmentir en diálogo con este sitio. "No somos matrimonio, no somos pareja, no somos amantes. Lo único que somos es familia. Estuvo 26 años en mi vida y viceversa, entonces yo soy su familia y él es la mía", había aclarado.