“Es fertilizante puro”: como Calu Rivero, Cande Molfese riega las plantas con su copa menstrual

Según las diversas definiciones científicas que se pueden encontrar, la menstruación es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. “Todos los meses, su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero, se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual, que sale del cuerpo a través de la vagina. Esta sangre es parte sangre y parte tejido del interior del útero”, explican los médicos.

Por supuesto, ese período puede ir acompañado de dolor o molestias. Y cada mujer lleva esos días como puede. En este caso, la influencer Cande Molfese contó en una entrevista que no la pasa nada mal. Y relató que su período mejoró desde que comenzó a usar la copa menstrual, un producto que se coloca en la vagina, recoge la sangre y luego se tira. Para muchas, además de más barato, es más seguro e higiénico que utilizar tampones o toallitas.

En ese contexto, Cande relató, en Luzu TV, que conducen Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde: “Yo me siento mujer. Me siento feliz. Amo menstruar.... Es un proceso del cuerpo por el que me siento viva porque me está pasando algo re zarpado y siento que es una liberación”.

Por otra parte, la ex novia de Ruggero Pasquarelli aseguró: “Además les voy a contar algo que por ahí les da asco: riego mis plantas con mi menstruación... La menstruación es vida. La menstruación es una liberación del cuerpo que expulsa solo todos los males y las cosas que uno quiere soltar. Yo flasheo que las mujeres lo hacemos por el mundo. Como uso la copita, la volcás en las plantas. Tenés que diluirlo con agua. Está buenísimo porque es fertilizante puro”. Un truco para que muchas copien.

Aunque claro que no es la primera celebridad que lo hace. En noviembre de 2019, Calu Rivero, autobautizada como Dignity, contó y mostró cómo regaba a sus plantas con la menstruación que estaba en su copa. “Esto significa para mí tener un estilo de vida sustentable. Usar mi sangre menstrual como fertilizante para la tierra de mis plantas”, comentó la modelo.

Y en búsqueda de una vida más ecológica, Rivero había explicado: “Mi sangre menstrual es alimento para una armoniosa integración de nuestra naturaleza, proporcionando alimentos y energía de manera sostenible”. Y por otra parte, dijo: “No se generan residuos porque la copa puede durar 10 años”.

Por otra parte, en su cuenta de Instagram, Dignity había hecho una trivia con sus miles de seguidores, hablando de su período menstrual: “Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta. 1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4. Todas las anteriores son correctas”.

La copa menstrual es un recipiente de silicona esterilizable y reutilizable que reduce el impacto ambiental y evita el contacto con los productos químicos utilizados para la fabricación de los productos de higiene menstrual. Las copas menstruales vienen en distintos tamaños para acomodarse a la anatomía de cada mujer y se colocan en la vagina doblándolas por la mitad: una vez insertadas recobran su forma original.

Su capacidad usual es de 30 ml por lo cual pueden vaciarse y lavarse cada aproximadamente 12 horas, una duración considerablemente mayor a la de un tampón o una toallita. Para higienizarla, debe utilizarse sólo agua sin jabón, ya que este puede dañar la silicona.

Al momento de esterilizarla -es recomendable hacerlo una vez por mes- se debe sumergir tres minutos en agua hirviendo. Es importante no pasarse de ese lapso de tiempo porque la copa puede quemarse. Algunas versiones en el mercado incluyen un pequeño vaso de silicona para esterilizarla en el microondas.