¡Es hermosa! Se filtró la primera imagen de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Desde que Carolina Ardohain anunció que grabaría un reality sobre su embarazo, la polémica estuvo vigente. Desde que firmó el contrato con Paramount, era normal ver a la conductora con un séquito de cámaras que la rodeaban a cada lugar al que iba.

Afortunadamente, es se terminó. En la mañana del jueves 22 de julio, tras el nacimiento de Ana, la primera hija de Pampita y Roberto García Moritán, por parto natural y un peso de 3,200 kilogramos, en el Sanatorio Otamendi, la grabación del programa llegó a su fin.

Ahora, la modelo disfruta de su quinta hija, ya que ya había sido de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña-, aunque la primera con Moritán, que ya tenía dos hijos de su relación con Milagros Brito.

En uno de los fragmentos que ya se filtró, se observan las emotivas imágenes de la modelo, dando a luz a Ana, acompañada por Roberto, quien la tenía tomada de la mano en todo momento. Además, se la escucha a Pampita hablándole a su hija y a la gente con la que compartirá tan especial acontecimiento a través de su reality: "Bienvenida a nuestra vida. Vamos a ser parte de una historia increíble. Muy pronto te vamos a mostrar cómo nos cambiaste la vida".

El parto fue grabado con una sola cámara. Previamente el material fue visto por Pampita y Roberto y luego ellos dieron el visto bueno sobre qué es lo que puede salir en ese último capítulo. Lo cierto es que la producción general corre de la mano de Viacom, quien también es dueño de Telefe, pero por su presencia en “La Academia” de Showmatch, sería imposible ver a la morocha antes de fin de año en ambos canales.

Sobre el reality, Pampita había contado: “Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma super buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando”.

Hasta el día de hoy, la modelo no mostró a su hija. Sólo publicó dos fotos, uno de la boca y otra del pie de Ana. Finalmente, los fanáticos de Ardohain pudieron conocer la carita de la beba. Las imágenes fueron publicadas en Cortá por Lozano (Telefe), cuando Verónica Lozano anunció un adelanto del reality Siendo Pampita. “Les vamos a presentar en exclusivo la cara de Ana, tenemos imágenes exclusivísimas que son parte del reality de ella”, dijo la conductora.



En sus primeras imágenes públicas, a Ana se la ve en la clínica, con un gorrito y ropa blanca, típica de los recién nacidos, y siendo arropada por el amor de sus padres Carolina y Roberto. “¡Miren lo que es Anita! ¡Es muy hermosa!”, afirmó Lozano.

Esa escena es de las últimas escenas del reality ya que termina con el nacimiento de Ana. Durante cada capítulo, los televidentes podrán ver todo el proceso desde que ella se entera del embarazo y cómo fue transitando cada mes de gestación, hasta el momento de dar a luz, que Ardohain definió como: “El momento mágico que terminó de unirnos como una familia ensamblada”.

A pocas horas de su nacimiento, la modelo ya afirmó en una entrevista que Ana tiene la nariz de ella, la boca de Delfina, que es la hija de Roberto y Milagros Brito, y que tiene algo en la mirada de Beltrán, su hijo con Vicuña.

Sobre la grabación del reality, la conductora había dicho: “Tenemos cámaras en la habitación, en el auto y en el baño. Y ellos están de guardia las 24 horas, para cuando lleguen las contracciones o rompa bolsa. Es un súper equipo y estamos re contentos. El reality puso todo a disposición. Pero no están prendidas las cámaras, las vamos a prender cuando llegue el momento”.

Y completó: “Ellos me acompañaron en todo. En las elecciones del doctor, a las ecografías. Es un seguimiento del embarazo desde el primer momento. Así que es un recuerdo lindísimo que nos va a quedar a nosotros y a nuestra chiquitita. Hace muchos meses que estamos en esto juntos así que hay muchas imágenes súper lindas de cómo lo hemos vivido, la emoción que estamos sentido, y a la gente le encanta”.

Sobre el parto, Carolina contó: "Mágicamente todo salió bien. Fue el parto que yo quería, porque no quería tenerlo por cesárea. Sí usé anestesia y aguanté bastante; fue lo que soñaba, así que estoy contenta. El parto lo transitamos en silencio, fue muy mágico y especial; con mucha emoción y lágrimas. Esta chiquita tiene un significado muy fuerte en nuestras vidas, porque es la que unos une a todos; a esta familia ensamblada que somos. Tiene partecitas de todos y es muy importante para nosotros su presencia, nos terminó de unir mucho más de lo que ya estamos. Así que fascinados. ShowMatch es mi casa también y ya seguramente la van a conocer. Besos a todos, los voy a ver todas las noches".