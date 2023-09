"Es inmanejable": Pampita habló sobre la escandalosa detención de su cuñado

El cuñado de Carolina Pampita Ardohain protagonizó un escandaloso episodio semanas atrás cuando fue detenido por dar positivo en un control de alcoholemia, entregar documentación falsa y agredir a los agentes policiales. La modelo habló del tema y se desligó de responsabilidad.

Luego de su viaje por Estados Unidos, este martes Pampita volvió al país y en el programa Intrusos no pasó desapercibido lo ocurrido con su cuñado, Francisco García Moritán, cuando ella estaba en el exterior: “Te quería pedir una declaración por la detención de tu cuñado”, consultó uno de los cronistas.

“Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos y me resulta imposible opinar por ellos y sus acciones”, opinó la modelo.

Pero el periodista siguió insistiendo: “¿Y qué pensaste cuando te enteraste de lo acontecido?”. “Siempre me sucede lo mismo. La que está expuesta y elige tener este trabajo soy yo entonces respondo por las acciones mediáticas mías, lo que le pase a los demás no me supera, pero no tengo nada que ver”, concluyó Pampita.

Francisco, hermano de Roberto García Moritán, fue detenido el 20 de septiembre cuando circulaba sobre la avenida Pueyrredón al 2500, en el barrio porteño de Recoleta, luego de dar positivo en un control de alcoholemia. El alcoholímetro arrojó como resultado positivo de 0,89 gramos de alcohol en sangre.

Además, el hombre de 42 años insultó y agravió a los policías afirmando que iba a “dejar sin empleo a todos los que se encontraban allí presentes”: “Son unos negros de mierda, se van a quedar sin laburo”. Por otro lado, la licencia de conducir que presentó no estaba registrada en la base de datos de la Jefatura de Gobierno.

Debido a esto, el juez Iglesias, que está a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, autorizó su detención por adulteración de documentos públicos y alcoholemia positiva. También se secuestró el vehículo en el que se trasladaba.

Luego de lo sucedido, Francisco expresó sus disculpas por medio de sus redes sociales: “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por el lamentable incidente que tuvo lugar hoy. Estoy sumamente arrepentido de mi accionar y comprendo plenamente lo impropio de mi comportamiento. Me duele profundamente haber generado inconvenientes a quienes se vieron afectados por lo ocurrido”.

“Mis disculpas se extienden a todos los involucrados, especialmente a los agentes de control de tránsito, que solo estaban haciendo su trabajo. También me disculpo con mi familia y amigos, y a la comunidad en general. Estoy decidido a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendar esta situación”, agregó.

Para finalizar, expresó: “Estoy en total cumplimiento de lo que me fue pedido por las autoridades y aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia. Estoy comprometido a hacerlo. Gracias por la comprensión de los involucrados y por el afecto incondicional que me hicieron llegar mis seres queridos”.