"¡Es insorportable!": Vicuña hizo un chiste con su separación y ahora está indignadísimo

La separación entre Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez estuvo plagada de todo tipo de versiones, incluidas las que afirmaban que la ruptura estuvo marcada por la infidelidad de ambos. Una de las especulaciones más fuerte que sonó fue que la actriz le habría sido infiel al chileno con Wos, uno de los músicos de moda. Pero en las últimas horas se dio a conocer una versión que deja muy mal parado a Vicuña.

Según contaron en el ciclo Mañanísima, el cual conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, Vicuña habría mantenido un affaire con una moza durante su viaje laboral por Córdoba "Se portó mal Benja en Córdoba y ella se enteró de todo. Él habría estado con una moza del lugar donde él fue a cenar", había asegurado, filosa, Estefi Berardi, panelista del programa.

De acuerdo con su información, esta supuesta infidelidad de parte del actor fue la gota que colmó el vaso en la pareja. "La relación viene desgastada desde hace un montón. La moza lo contó porque termina enojada con Vicuña por esta situación. En el momento íntimo donde ellos están juntos, él le cuenta que estaba mal con la China", reveló.

De acuerdo con la versión de Berardi, fue el actor quien le pasó su WhatsApp a su flamante amante y le dijo: "Agendame que seguimos hablando, todo bien". "Cuando termina esa situación, ella lo divulga entre la gente de ese bar. Se lo cuenta a los amigos que estaban ahí, al dueño del bar y cuando les dice 'mirá tengo el WhatsApp', agarra el teléfono para mostrarles y él la había bloqueado”, contó la periodista.

Y agregó: "Le pasó el teléfono para quedar bien y después la bloqueó porque no quería saber más nada. La joven estaba tan enojada que se comunicó directamente con la China. Fue a través de Instagram. Le contó lo que pasó con lujo de detalles. Yo, por respeto, no lo puedo decir". Lo cierto es que este lunes, Berardi volvió a referirse a la infidelidad del actor y dio más detalles sobre el triángulo amoroso.

En ese sentido, aseguró que la camarera no tiene registros del supuesto encuentro con Vicuña porque previo a la cita le habrían exigido que no use el celular. "Cómo una persona tan expuesta, que se manda una con alguien que no lo conoce, que se dio súper casual, yo me pregunte: '¿No tiene miedo que lo filmen?'. Pero me respondieron que le habrían quitado el teléfono antes de que se produzca el encuentro", dijo.

En ese sentido y sobre este escandaloso culebrón, concluyó: "La moza le contó a la China (el affaire) porque terminó enojada con él porque la bloqueó en WhatsApp. La moza se re calienta, se enoja, y le cuenta esta situación a la China Suárez a través de Instagram, con lujo de detalles. Le contó cosas que, por respeto, yo no puedo reproducir. Él es muy seductor, ella moría por él. Las chicas mueren por él".

Cansado y harto de estas versiones, Vicuña rompió el silencio y, a través de un audio que le envió a una de las productoras de Los Ángeles a la Mñana, el programa que comanda Ángel de Brito por Canal 13, desmintió haber engañado a La China Suárez. "Hola Buen día. Estoy grabando. Es absolutamente falso. No puedo salir a aclarar cada rumor. Yo trato de mantenerme al margen, pero es definitivamente insoportable", señaló en el escueto mensaje.

Vicuña y la China Suárez fueron pareja durante más de cinco años, lapso en el que protagonizaron uno de los escándalos más resonantes de la farándula en el último tiempo (la polémica con Pampita, el motorhome, la palta y la manta amarilla de Nepal). En ese lapso, los actores fueron padres de Magnolia y de Amanacio, motivos por los que Vicuña estaría intentando, una vez más, recomponer la relación con la ex Casi Ángeles