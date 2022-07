Es maestra de 3° grado y se postuló a Gran Hermano: la acusan de vender fotos hot

Cada vez falta menos para el regreso de la casa de Gran Hermano y el anuncio de la vuelta del reality más exitoso de la historia de la televisión argentina no hizo más que revolucionar las redes sociales. De hecho, despertó el deseo de muchos pintorescos candidatos de animarse a ser parte del show y fue así que las redes sociales se llenaron de numerosos casting que fueron recibiendo los productores de Telefe para comenzar a diagramar lo que será el programa.

Lo único que se sabe de esta edición es que tendrá 16 participantes y que lo perfiles más buscados por la producción son los de influencers, que tengan entre 20 y 30 años. En ese sentido, lo que más llamó la atención fueron las preguntas del formulario para ingresar: “¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?” y “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”.

Pero entre los muy diversos candidatos a formar parte del ciclo, entre los que se encuentran un policía "bipolar", un actor porno, una sexópata, “el influencer del verano” o una muchacha que creó su propio dialecto, comenzó a circular el perfil de una docente de Campana que no tardó en ser denunciada por los padres de sus alumnos por ofrecer contenido erótico en plataformas para adultos y redes sociales.

La protagonista de esta historia se llama Miguelina Fredes Sarasola, tiene 28 años, nació en Campana, Provincia de Buenos Aires, y se desempeñaba como docente del tercer grado del Normal N°30 de esa ciudad. Aprovechando que está de licencia, se animó a grabar un video que publicó en la red social TikTok para postularse y hacerse famosa en el reality. "Mi forma de ser no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro", lanzó.

En el clip, sostiene que se maneja distinto al resto en las redes sociales y en su vida cotidiana, contó que tiene dos hijos y que estudia teatro. "Veo Gran Hermano desde que era chiquita. Es la oportunidad de mi vida de ser yo, tal como soy", concluyó en su presentación. Su video circuló con fuerza y rápidamente llegó a manos de los padres de los alumnos de tercer grado, los cuales no tardaron en manifestarse al respecto.

Resulta que están molestos por las reiteradas ausencias de la docente y porque, además, y como un detalle no menor, la joven ofrece videos y fotos eróticas en plataformas para adultos. "Obvio que me postulé para Gran Hermano, ¿qué más quisiera? De ahí a quedar...El tema de la docencia... Soy titular, estudié desde que terminé la secundaria a los 17 años no paré de estudiar, me recibí con las mejores notas", fue el descargo de la docente frente a este revuelo.

En un video que publicó en sus redes sociales ¡de 18 minutos! destacó que actualmente está de licencia por cuestiones administrativas. "Acá tengo mi historia clínica, que es lo que presento como aval para estar de licencia. Pero no es que voy a volver a clases, no voy a volver a trabajar con chicos. Sabiendo que no era lo que no me estaba haciendo bien, me adelanté y estudié una licenciatura en Educación para dar clases en adultos, que estamos hablando de otra cosa", remarcó.

Y siguió: "En este momento estoy de licencia porque hay un trámite que hay que hacer para este cambio de funciones en el cargo titular. Puedo hacer lo que quiera porque no estoy dando clases, no estoy con los niños. Si yo me saco fotos sexys, como dicen, si las subo a redes sociales, si las vendo o no, es un tema mío, personal. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones. Como no saben, hablan desde su ignorancia",.

Tras leer su historia clínica, Miguelina cargó contra quienes la cuestionan por ausentarse del aula. "Hay una parte administrativa, no es que falto porque falto. Uno tiene tantas faltas, y tampoco es que nadie te echa. La directora no te puede echar porque sí, tiene que tener un aval. La docencia en primaria es muy complicada, así que prefiero ser docente de adultos. Me llevo lo mejor de los niños", afirmó la docente.

Y concluyó: "Mi patología no se estabilizó y sigo con mis inestabilidades. Capaz que ahora estoy haciendo este video y dentro de un rato me agarra un ataque de pánico y viene la ambulancia, porque es literal". Uno de los primeros videos que se viralizó había sido el de Alejandro, un policía mendocino de 31 años. “Necesito entrar a Gran Hermano porque, sinceramente, siempre fue mi sueño. Lo sigo de ediciones anteriores, me llama mucho la atención", decía.

Su meta era la de convertirse en famoso, pero una frase en su video de presentación le costó su cargo en la fuerza. “¿Qué puedo aportar? Tengo personalidad y carácter fuerte. A veces creo que podría ser bipolar. Mi estrategia es como la de Marianela Mirra (ganadora de la edición 2007): traicionar hasta a mi mejor amigo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ganar? De todo”. Por esta frase, el Ministerio de Seguridad lo derivó a Sanidad Policial y quedó en observación.