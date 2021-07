¡Parece otra! El increíble cambio físico de Rebel Wilson tras perder más de 33 kilos

La carrera de Melanie Elizabeth Bownds, más conocida como Rebel Wilson, habla por sí sola. A sus 41 años, no solo es dueña de diversos premios ligados a la actuación -como MTV Movie Award a la Mejor Actuación Revelación, Teen Choice Award a la Mejor Actriz en Película de Comedia, Shorty Award al Mejor Actor, MTV Movie Award por Mejor Momento Musical y Glamour Award a La Actriz De Cine- sino que además logró conquistar a millones de personas con su carisma.

Fue tal vez la película Pitch Perfect, donde le dio vida a la "Gorda Amy" y por el que ganó el premio MTV movie award a la "Mejor actuación revelación" y compartió el otro galardón al "Mejor momento musical" con sus compañeras del film, la que catapultó su carrera. Pero lejos de aquel recordado papel, la vida de la actriz ya es otra y muchos se sorprendieron al ver el impactante cambio que exhibió en las redes sociales.

Con el vestuario típico de las porristas, Wilson mostró su contundente cambio físico ante sus más de 10 millones de seguidores. Claro está, esta es una de las tantas e impresionantes imágenes que la actriz viene compartiendo desde que decidió bajar drásticamente de peso por cuestiones vinculadas estrictamente a la salud. La protagonista de Maestras del Engaño dejó de lado el consumo de calorías y comenzó a someterse a largas jornadas de ejercicio.

Como resultado, llegó a bajar más de 33 kilos. Poco antes del inicio de la pandemia de coronavirus, decidió cambiar radicalmente de hábitos: "Voy a tratar de evitar el azúcar y la comida basura, será difícil después de las vacaciones, pero voy a intentarlo. ¿Quién está conmigo para hacer algunos cambios positivos este año?" escribió en una publicación en Instagram el 2 de enero de 2020.

A base de hacer ejercicio -sobre todo cardio y entrenamiento de fuerza- y siguiendo una buena alimentación, basada en comida real, nutritiva y alimentos preferentemente alcalinos, logró una transformación física impresionante: llegó a los 75 kilos antes de lo previsto (antes pesaba más de 100). Y para anunciar su logro, la intérprete subió una historia a su cuenta de Instagram con una fotografía de su báscula, donde se podía leer la cifra que se marcaba: 74,6 kilos.

Según había contado en aquella oportunidad, alcanzó su meta incluso con un mes de antelación. "Aunque esto no va del número de kilos, sino de estar sana. Pero necesitaba una cifra tangible para marcarme como meta y esa ha sido la de 75 kilos", explicaba la actriz. Jono Castano fue el preparador físico encargado de supervisar el proceso de entrenamiento de la actriz.

En una entrevista para Hello!, el entrenador contó que siempre intenta animar a sus clientes a que salgan fuera de su zona de confort. "Con todos mis clientes de sesiones de entrenamiento virtual, suelo sugerir tener un juego de mancuernas o kettlebells y bandas de resistencia. Añadirlas a los entrenamientos definitivamente les otorgará una buena sesión con una amplia gama de ejercicios", explicó Castano.

Y sumó: "Y lo mejor de este tipo de accesorios es que no necesitas mucho espacio para guardarlos o para llevar a cabo el entrenamiento". Por otra parte, la comediante resaltó que su cambio lo consiguió bajo la instrucción de Vivamayr, un centro médico de lujo y retiro holístico en el lago Altaussee, Austria. “No me estaba queriendo de la forma apropiada para una chica de 20 años", explicó.

En un podcast Straight Talking, contó que tuvo exceso de peso desde los 20 hasta los 40 años y que decidió someterse a este cambio al darse cuenta del daño al que estaba sometiendo a su cuerpo. "Estamos hablando de dos décadas... Cuando lo analizo ahora, la verdad es que me parece muy triste, el no quererte y cuidarte como debes durante esos años tan importantes”, declaró.

Durante una entrevista para People, reveló que antes de este régimen saludable, comía "3000 calorías la mayoría de los días". "Como normalmente eran carbohidratos, todavía tenía hambre. Entonces, realmente cambié a una dieta alta en proteínas, lo cual es un desafío porque no solía comer mucha carne... Como pescado, salmón y pechuga de pollo”, explicó.

Si bien ahora se muestra renovada, a la espera de su nueva película "Senior Year" que se estrenará en 2022 en Netflix, destacó que de vez en cuando se da sus gustos y se permite comer algo no tan saludable, como hamburguesa y unas papas fritas. Cabe remarcar que en 2016, Wilson reconoció que su sobrepeso la ayudó a avanzar en la industria cinematográfica. “Pienso que mi talla es una ventaja, mientras que tantas mujeres lo ven como una desventaja”, aseguró.

En aquella oportunidad, la actriz australiana admitió con The Telegraph que su carrera despegó cuando decidió subir más de peso para caerle mejor al público. “Recuerdo que pensé: ‘Seguro es porque es más gorda’, y luego, no sé si con plena conciencia, me pregunté: ‘¿Cómo puedo ser más divertida? tal vez si fuese un poco más gorda’. Y de repente engordé, y estoy haciendo comedia”, sostuvo.

Desde hace un año, Rebel viene documentando su experiencia de fitness en las redes sociales. "Hey nena, tú puedes. Sé que es difícil en este momento, sé que estás tratando de lidiar con cosas, pero sigamos levantándonos todos los días y vamos a ROMPERLO; haz ejercicio, hidrátate, alimenta tu cuerpo con comida de calidad... muestra tu brillante cerebro y tu gran corazón. Recuerda tu visión", escribió, en modo de aliento, en uno de sus últimos posteos.