"Es que pobre, tal vez...": el nuevo palito de Paula Chaves a la "China" Suárez por el "Icardi-Gate"

Una más y van. Pasó más de un año desde el estallido del "Icardi-Gate" y algunas de sus protagonistas siguen padeciendo las esquirlas de la exposición. Pese a que su participación fue satelital, Paula Chaves reveló que sufre "taquicardia" cada vez que lee notas vinculadas al tema y volvió a hablar de su amistad con Eugenia "la China" Suárez.

"Siempre se lo liga (al tema) conmigo. Entonces, prefiero no hablar", intentó esquivar en un principio la modelo, que no pudo con su genio y no tardó en tirarle un palito por elevación a su ahora ex amiga: "Siempre como que ella da una nota que, pobre, tal vez no sabe qué decir. Siempre contesta esto de: 'Me quedé con los que me importaban, no los que no importaban'. Y siempre soy yo la que cae en que no".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pese a que solían dedicarse emotivos posteos en redes sociales (en los que además involucraban a sus hijos), tanto la "China" como Paula ahora sostienen que nunca fueron amigas realmente. "Ya está. Nunca tampoco fui de su círculo íntimo".

"Estoy harta de ver mi cara, pero no porque reniegue de la prensa; porque estoy en esto hace mil años. Pero, a mí de verdad me pone mal estar en los portales", reconoció.

Atenta a la repercusión que tuvo cada una de las entrevistas en las que habló del tema, la devenida conductora se sinceró: "No quiero ni siquiera decir algo, porque juro que veo una nota y me agarra taquicardia. No estoy acostumbrada. Capaz que del otro lado sí esté más acostumbrada a los medios, pero a mí me hace mal. Lo sufro".