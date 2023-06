¿Es Rusherking?: María Becerra y el curioso detalle en el videoclip del tema Corazón Vacío

Después de mucha espera, los fanáticos de María Becerra estallaron de felicidad al ver que la artista lanzó su nueva canción y videoclip "Corazón Vacío". Fiel a su estilo, la cantante intenta canalizar cada momento de su vida en la música, y sus videos no son la excepción. Y es que en esta oportunidad, los usuarios notaron que un chico que aparece en su nuevo single tiene un parecido bastante singular y muchos fans comenzaron a preguntarse: ¿Es Rusherking?

En su último álbum "La nena de Argentina" son muchas las referencias de la cantante a sus rompimientos amorosos como en "Ojalá", el tema donde habla sobre una ruptura amorosa y desengaños que ya acumula más de 60 millones de reproducciones en YouTube, o "Adiós". Incluso, durante la gestación de su álbum, María transitaba aún por su famosa separación con Thomas Nicolás Tobar, alias Rusherking, su compañero de "Los del Espacio".

En febrero, "La nena de Argentina" había dejado un pequeño adelanto del estribillo de este nuevo tema y no tardó en hacerse viral en TikTok. Fue tal el éxito que cosechó en poco tiempo, que muchos creían que era una canción que ya había salido y generó intriga sobre sus fanáticos porque no la encontraban en ninguna otra plataforma.

Pero aquella agotadora y larga espera terminó finalmente este jueves, con el ansiado estreno de la canción Corazón Vacío: "Me dejaste el corazón vacío, a ella le das calor y yo muero de frío, qué ilusa fui al creer que tu amor era mío, pensé que éramos dos pero me ha mentido, éramos tres contigo". El tema llegó acompañado de su videoclip oficial y esto encendió la polémica. Mientras muchos destacaban la gran actuación de Becerra, otros no pasaron por alto el final del vídeo.

El videoclip trata de una mujer que da todo por cuidar, ella sola, de su hija. Cuando está por concluir, las imágenes dan a entender que al momento de dar a luz a su niña, un chico se asoma a la habitación de los recién nacidos y al ver a la bebé y su mamá juntas, huye. El joven en cuestión aparece de espaldas, pero curiosamente tiene un gran parecido físico y estético a nada menos que Rusherking.

Lo cierto es que es muy recurrente que, cada vez que alguno lanza una canción, sus fanáticos intenten descifrar el mensaje o incluso deducir a quién está dedicada. Especialmente, aquellas letras que hablan de desamor y frustraciones. "Se dieron cuenta que el chabón que aparece al final del video de María Becerra en corazón vacío se parece a Rusherking?", manifestó una fan en Twitter y de ahí en más comenzaron las hipótesis.

Rusherking y María pusieron fin a su relación de dos años de la peor manera posible: con una infidelidad por parte de él y la furia de ella expuesta en las redes sociales. Sin embargo, el tiempo pasó y ambos encontraron nuevas parejas, pero sus nuevas canciones han generado especial atención en torno a ellos.

No pasaron muchos días de la reciente canción "Los del Espacio" donde el trapero inició su parte en la canción con la frase "Donde hubo fuego, cenizas quedan", lo que para muchos fue una clara referencia a su relación con María. Pero ahí no acabó la historia. Muchos fanáticos de "La Nena de Argentina" enloquecieron al ver que el cantante utilizó una zapatilla como teléfono, recordando cuando ella inició una tendencia similar en su canción "Ojalá".