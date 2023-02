"Es triste": Charlotte reveló que no ve a sus padres hace tres años y que no le contestan los mensajes

Hubo un tiempo donde Charlotte Caniggia y su mamá, Mariana Nannis, eran inseparables. O al menos, así se mostraban frente a las cámaras al comienzo de la carrera mediática de la hija de Claudio Paul Caniggia. Pero la "carrera" de la hermana de Alex y el tiempo las separó: hoy, Mariana se encuentra viviendo en su mansión en Marbella, España, y sus hijos intentan ganarse la vida en la pantalla chica del país.

Curiosamente, la propia Charlotte habló del tema en su estadía en El Hotel de los Famosos 2 (El Trece). En la cocina del lugar, habló con Rocío Marengo y Axel Neri, y no solo aseguró que su mamá "tiene pocas amigas", sino que además confesó que no mantiene contacto con ella desde hace un puñado de años. "Mi papá está en Italia, ahora. Y mi mamá en España, en Marbella", explicó al ser consultada sobre dónde estaban viviendo sus papás.

Y agregó: "Ella no tiene muchas amigas, tiene pocas. Es bastante cerrada. Tiene a mi tío, su hermano, que está con ella. Pero tiene pocas amigas”. Ante la atenta mirada de sus compañeras y suelta de lengua, como acostumbra, Charlotte aseguró que no ve a su mamá desde hace más de tres años. “Hace tres años que no la veo a mi mamá, un montón. Pero bueno, es un poco complicado”, explicó.

La primera en manifestar abiertamente su sorpresa fue Marengo, a quien le pareció "extraño" lo que le estaba contando la mediática debido a que -aseguró- Nannis siempre estuvo "presente" en la vida de ellos cuando eran "chiquitos". "Pero ahora es todo un poco raro. Desde que se separaron ambos, medio que no nos hablan mucho”, complementó Charlotte con un dejo de resignación.

Recordemos que el ex futbolista de la Selección Argentina Claudio Paul Caniggia fue denunciado por presunto abuso sexual contra su ex mujer Mariana Nannis. El hecho investigado habría sucedido en mayo del 2018 en uno de los departamentos del Hotel Faena que Caniggia ocupaba. “Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018 donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo ‘Te voy a matar, hija de puta’ y le propinó golpes de puño en el rostro”, decía el escrito del fiscal Carlos Velarde al llamar el año pasado a indagatoria al ex delantero.

De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido en el inmueble sito en la calle Petrona Eyle, departamento 221 (residencias del hotel Faena). Caniggia "se subió sobre Nannis e introdujo su pene en la vagina, contra la voluntad de ella. Luego de eso, Nannis le dijo que lo iba a denunciar y Caniggia se rio y le dijo que el era amigo del capo de policía y que ‘si haces la denuncia tu cabeza va a rodar’ y “si salís por esa puerta voy a mandar a matar, hija de puta. Vos a mí acá sólo no me dejas”, rezaba el documento de 12 páginas y agrega: “Todo ello habría ocurrido luego de que Caniggia y Nannis se retirarán de una fiesta de casamiento celebrada en el Hipódromo de Palermo".

Este conflicto, según dio a entender Charlotte, dinamitó su familia que, de por sí, -aclaró-, ya es "muy difícil". “Mi familia es muy difícil porque es muy mediática. Mi papá es famoso, mi mamá también. Y creo que eso es bastante difícil. Yo me peleé con mi mamá y mi papá, estoy peleada con ellos. No me hablan. Ahora como que lo superé y digo: ‘Bueno, ya fue’. Fría. Antes me ponía re mal. Y ahora, ya está, ya fue”, explicó Charlotte en el reality.

Y siguió: “Es un asunto que trato de no tocarlo. La familia medio que se abrió y creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar a sus padres. Pero ya fue, listo. Tengo ganas, pero no es fácil. A veces les mando mensajes y no me contestan. Nunca me sentí una hija egoísta, para nada. Lo superé. Antes lloraba, le decía a mi novio: ‘Mi mamá me peleó. Se la agarra conmigo...’. Y él me decía: ‘Basta, tu mamá es así, tu papá es así, dejalos, aceptalos’".

La mediática explicó que su actual pareja fue quien la ayudó a superar la tristeza que le genera la poca atención y amor que recibe de sus padres. "Él me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante con los temas familiares. Y mi hermano está igual que yo, nos re gustaría estar en familia. Yo creo que uno hace lo que siente y ya está, es así”, cerró Caniggia al respecto.