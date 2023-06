¡Es tu momento, primo! Julieta de Gran Hermano dejó a su novio Lucca: "Me estoy encontrando conmigo"

Desde que le gritaron “cornuda” dentro de su paso por Gran Hermano, su relación no fue la misma. Los tiempos, el trabajo y la distancia hicieron que Julieta Poggio y Lucca Bardelli le pusieran un punto final a su noviazgo. Si bien la principal hipótesis de sus fans fue pensar que hubo un tercero en discordia, la actriz afirmó que terminaron en buenos términos.

“Ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto pero está todo más que bien, estamos en un momento difícil pero yo me estoy encontrando conmigo misma con todas las cosas nuevas que me están pasando”, reveló Poggio en un stream junto a Nacho Castañares, Lucila ‘la Tora’ Villar, Daniela Celis y Vero Lozano.

Seguido a esto, contó que de todas formas es una persona a la que quiere mucho y que le desea el bien: “Él se merece lo mejor, porque es una hermosa persona por todo lo que hizo por mi, y como es una buena persona siento que como se merece lo mejor y que en este momento yo no se lo puedo dar”.

Cabe recordar que desde el último mes, Poggio reveló en varias entrevistas que no estaba distanciada de ninguna de sus amigas, ni de su ex compañera Romina Uhrig, simplemente estaba atravesando un gran momento laboral, en donde casi no tiene tiempo para sus actividades personales.

La verdad era que mientras Julieta multiplicaba sus trabajos, crecían en fama, disfrutaba de ensayos, entrevistas y proyectos en varios medios, Lucca le recriminaba, día a día, la falta de atención. Las peleas se comenzaron a hacer continuas. Tanto cuando se veían como por mensajes y llamados. Hasta que Poggio, harta de los celos de Bardelli, le puso un punto final.

Hace unos días, Julieta lo dejó. Y decidió guardar su tristeza y seguir adelante. Sus compañeros de stream y sus amigas Romina y Daniela se enteraron por boca de ella. Optaron por guardar el secreto hasta que ella estuviera listo para hacerlo público.

Si bien su declaración respecto a la separación fue contundente y dejó en claro que no pasó nada “grave”, sus fans revivieron el shippeo con Marcos Ginocchio, el ganador de la última edición de Gran Hermano y le pidieron en todas las redes sociales que le diera una oportunidad.

Algo que quizás pasó desapercibido pero que demostró la buena onda y el agrado de Poggio para con el salteño, tiene que ver con las declaraciones que hizo junto a Pablo Agustín en su show en vivo. “Era el mozo, pero ahora podemos decir que es hermoso”.

Uno de los clips más vistos del reality respecta a un diálogo entre ambos participantes, en donde Marcos le preparó un café, y la influencer le expresó: “Sos el mozo”. En ese entonces, todos los fans del shipeo eligieron interpretar que le dijo hermoso y apostaron más que nunca a que algo suceda entre los dos.

Ahora, separada, triunfando y a punto de grabar una tira junto a él y a Cris Morena, la joven que forma parte del elenco de Fuerza Bruta dejó la puerta más abierta para el amor. ¿Será la oportunidad de Marcos? Muchas fanáticas creen que sí. Habrá que ver si se da o el primo, una vez más, se duerme.