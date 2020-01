Es un escándalo: ruidos, fiestas, denuncias y casi piñas; la pelea entre Fede Bal, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

¿Qué pasó con Fede Bal? El joven artista fue denunciado por la actriz Brenda Gandini por ruidos molestos. Es que las actividades nocturnas del hijo de Carmen Barbieri en el bario privado en el que reside en Mar del Plata parece que son bastante ruidosas y pertuban el descanso de ella.

Los encargados de dar a conocer el conflicto entre la actriz y el actor fueron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, en el programa El run run de espectáculo, donde pasaron un audio de WhatsApp en el que Gandini expuso sin disimulo su fastidio con Bal.

"Hizo una fiesta el miércoles a la noche hasta las siete y media de la mañana, gritando los pibes en la pileta, haciendo quilombo. Antes de ayer llegamos de nuevo e hizo una fiesta a las tres de la mañana. Llamé a seguridad, hice una denuncia para que apague la música, apagó la música. Después, Gonzalo habló de una manera no cordial para ver si entendía este chico, para que no haga más lío. Pone la música a todo lo que da y la gente está gritando en el patio. No puedo seguir en esta situación. Yo alquilé en un barrio familiar, tengo a mis hijos (Eloy y Alfonsina) que se me despiertan a la mañana por los quilombos de este boludo. ¿Cómo podemos arreglarlo? O que este chico se vaya a otra casa o haré una denuncia otra manera. Que hoy haga una fiesta es para problema”, escribió la actriz que además está en pareja hace varios años con el también actor Gonzalo Heredia.

Pero la situación no terminó ahí. Daniel Ambrosino contó en Intrusos que Heredia casi se va a las manos con Bal por los ruidos molestos. “Esto pasó a mayores, a un cara a cara en el complejo en donde ambos trabajan. Heredia fue a encarar a Bal. Esto me lo cuentan del teatro. Lo que me cuentan es que lo encaró de mala manera, por estos ruidos molestos.

Federico se sintió incómodo con la situación y fue a la casa de Gonzalo y de Brenda, les explicó la situación y les habría pedido disculpas", acotó el panelista, dando más datos de la interna”, agregó.

